Jugador x Jugador: los puntajes de los futbolistas de River vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026

Las calificaciones de los jugadores del conjunto Millonario en el partido ante el Matador, por la Fecha 4 del certamen doméstico.

SANTIAGO BELTRÁN (5): El arquero de River tuvo que intervenir de forma aislada debido a la escasa actividad ofensiva del conjunto local. Sin embargo, se mostró atento en todo momento. No tuvo nada que hacer en el gol de Tigre debido a la buena resolución de Russo.

GONZALO MONTIEL (4): Poco en defensa, poco en ataque. El lateral derecho no cometió errores groseros en la marca, pero tampoco pudo imponerse y hasta recurrió al juego brusco. En el aspecto ofensivo, se mostró como opción, pero nunca llevó peligro.

LUCAS MARTÍNEZ QUARTA (3): Sigue sin ofrecer ninguna garantía. Toma demasiados riesgos y generalmente no tiene efectividad cuando lo hace. Saldo dispar en el uno contra uno y muy impreciso cuando tuvo que salir con la pelota en los pies.

NICOLÁS OTAMENDI (3): Desde que desembarcó en River, todavía no logró asentarse. Aporta una innegable presencia y un peso específico en el juego aéreo, pero no está sólido y eso volvió a quedar en evidencia ante Tigre. Errático con la pelota.

FRANCISCO ORTEGA (6): Llegó a River hace un puñado de horas y ya debutó como titular, cumpliendo con creces en todas las facetas del juego. Si bien no brilló, no tuvo grandes complicaciones en la marca y se proyectó repetidamente y con sumo criterio.

Ortega llevó a cabo su debut en el Millonario. (Foto: Prensa River)

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TOBÍAS ANDRADA (6): Al igual que Ortega, llevó a cabo su debut como titular poco tiempo después de incorporarse al Millonario. El volante tuvo intermitencias en cuanto a su influencia en el juego, pero fue uno de los pocos que le dio algo de claridad a la generación.

ANÍBAL MORENO (1): Venía mostrándose aceptable en la circulación de la pelota, pero también es cierto que muy pocas veces había tomado riesgos para progresar en la cancha a la hora de desprenderse del balón. Le regaló el gol a Tigre con una descarga insólita.

TOMÁS GALVÁN (3): Apático rendimiento. Le costó conseguir un contacto sostenido con la pelota y no estuvo nada claro cuando se involucró con la creación. Terminó viéndose completamente neutralizado por los marcadores de Tigre.

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ÁNGEL CORREA (3): Poco y nada de uno de los refuerzos estelares de River en este mercado de pases. No se ocultó y buscó los caminos en todo momento, aunque se equivocó mucho más de lo que acertó. Impreciso, irresoluto y poco criterioso.

JOAQUÍN FREITAS (3): Estuvo realmente condicionado por la posición en la que tuvo que moverse, extremadamente abierto. En ese contexto, diagramó su partido más flojo con la camiseta de River. Mucho sacrificio, pero demasiadas malas decisiones.

Freitas disputando una pelota. (Foto: Prensa River)

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LUCAS BELTRÁN (3): Sigue sin hallar su mejor versión. Se movió como centrodelantero y prácticamente no contó con ocasiones de gol, en parte porque no se generó los espacios y en parte porque la anemia futbolística de River no le jugó una buena pasada.

Ingresaron:

RAFAEL BORRÉ (-): Ingresó sobre la recta final del espectáculo y no pudo hacer demasiado para torcer la historia.

LAUTARO PEREYRA (-): Insuficientes minutos en el campo de juego. Algo de rebeldía.