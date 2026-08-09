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TORNEO CLAUSURA

Argentinos 1-1 Racing EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: gol de Cannavo

En La Paternal, el Bicho y la Academia se ven las caras en un duelo con grandes necesidades para los de Avellaneda.

Argentinos y Racing juegan en La Paternal.
© GettyArgentinos y Racing juegan en La Paternal.

En el Estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors y Racing se enfrentan este domingo en el marco de la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Desde las 20.15, Pablo Dóvalo será el árbitro del duelo que se transmitirá a través de ESPN Premium.

El Bicho llega a este compromiso con puntaje ideal, 3 victorias en la misma cantidad de presentaciones. Delante, la Academia cosechó solo 4 unidades de 9 posibles y buscará un triunfo esta noche para acomodarse en la tabla.

+ Seguinos en

Grave lesión de Marco Di Cesare en Racing

El gol de Ezequiel Cannavo para Racing: 1-1

Tarjeta roja para Maravilla Martínez en Racing

El gol de Tomás Molina para Argentinos: 1-0

Minuto a minuto

Las formaciones de Argentinos y Racing

ARGENTINOS: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz; Gastón Verón y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

RACING: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter; Alejandro Tello, Matko Miljevic, Ulises Ortegoza; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Juan Pablo Vojvoda.

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Agustín Vetere
Agustín Vetere
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