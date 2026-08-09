Argentinos 1-1 Racing EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: gol de Cannavo

En La Paternal, el Bicho y la Academia se ven las caras en un duelo con grandes necesidades para los de Avellaneda.

En el Estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors y Racing se enfrentan este domingo en el marco de la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Desde las 20.15, Pablo Dóvalo será el árbitro del duelo que se transmitirá a través de ESPN Premium.

El Bicho llega a este compromiso con puntaje ideal, 3 victorias en la misma cantidad de presentaciones. Delante, la Academia cosechó solo 4 unidades de 9 posibles y buscará un triunfo esta noche para acomodarse en la tabla.

Grave lesión de Marco Di Cesare en Racing

Gritos de mucho dolor y lesión: Di Cesare se esforzó para evitar el gol de Argentinos ante Racing y tuvo que dejar el campo de juego en camilla.



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El gol de Ezequiel Cannavo para Racing: 1-1

UNA JUGADA DE TODA LA CANCHA: Cambeses la empezó y Cannavo finalizó para el 1-1 de Racing contra Argentinos en La Paternal.



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Tarjeta roja para Maravilla Martínez en Racing

¡ROJA A MARAVILLA MARTÍNEZ POR UN CODAZO CONTRA GUTIÉRREZ! ¿QUÉ TE PARECE?



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El gol de Tomás Molina para Argentinos: 1-0

ARRIBA EL BICHO EN LA PATERNAL: Gutiérrez le robó la pelota a Miljevic y sacó un remate, que se estrelló en el travesaño para que Tomás Molina aproveche el rebote y marque le 1-0 de Argentinos contra Racing.



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Minuto a minuto

Las formaciones de Argentinos y Racing

ARGENTINOS: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz; Gastón Verón y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

RACING: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter; Alejandro Tello, Matko Miljevic, Ulises Ortegoza; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Juan Pablo Vojvoda.

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Así está la tabla del Torneo Clausura