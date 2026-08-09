Argentinos 1-1 Racing EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: gol de Cannavo

En el Estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors y Racing se enfrentan este domingo en el marco de la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Desde las 20.15, Pablo Dóvalo será el árbitro del duelo que se transmitirá a través de ESPN Premium.
El Bicho llega a este compromiso con puntaje ideal, 3 victorias en la misma cantidad de presentaciones. Delante, la Academia cosechó solo 4 unidades de 9 posibles y buscará un triunfo esta noche para acomodarse en la tabla.
Grave lesión de Marco Di Cesare en Racing
Gritos de mucho dolor y lesión: Di Cesare se esforzó para evitar el gol de Argentinos ante Racing y tuvo que dejar el campo de juego en camilla.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/siw3cMvekG
El gol de Ezequiel Cannavo para Racing: 1-1
UNA JUGADA DE TODA LA CANCHA: Cambeses la empezó y Cannavo finalizó para el 1-1 de Racing contra Argentinos en La Paternal.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/rM4ZeOviNr
Tarjeta roja para Maravilla Martínez en Racing
¡ROJA A MARAVILLA MARTÍNEZ POR UN CODAZO CONTRA GUTIÉRREZ! ¿QUÉ TE PARECE?— SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/zF8iQJyUCq
El gol de Tomás Molina para Argentinos: 1-0
ARRIBA EL BICHO EN LA PATERNAL: Gutiérrez le robó la pelota a Miljevic y sacó un remate, que se estrelló en el travesaño para que Tomás Molina aproveche el rebote y marque le 1-0 de Argentinos contra Racing.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/m0NUMdhjEy
Minuto a minuto
Las formaciones de Argentinos y Racing
ARGENTINOS: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz; Gastón Verón y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
RACING: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter; Alejandro Tello, Matko Miljevic, Ulises Ortegoza; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Juan Pablo Vojvoda.