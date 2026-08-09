Boca hoy: banca del Vasco a Montero, lo que sigue tras empatar con Vélez y la presentación de Enner Valencia

Un Boca en levantada empató con Vélez, que venía con puntaje perfecto en el Clausura y se vio superado por el equipo del Vasco Arruabarrena. De cara a lo que se viene el reciente triunfo ante Estudiantes y la paridad contra el Fortín le confirmaron al DT que tiene establecidos los cimientos para armar su equipo ideal de acá en más.

Luego del 1 a 1 en el Ducó, el entrenador bancó a dos de los jugadores más cuestionados por los hinchas de Boca en este inicio de semestre. Además, habló Paredes y Guillermo Barros Schelotto lo elogió. Enterate acá de todas las novedades.

Boca anunció a Enner Valencia como refuerzo

Mediante un comunicado, el Xeneize hizo oficial la contratación del delantero. El comunicado en cuestión:

Arrancando en el Predio más lindo de todos 👊⚽️ pic.twitter.com/3V6rrs3R8U — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 9, 2026

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Enner Valencia firmó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027.

Valencia tiene 36 años, se desempeña como delantero y viene de disputar como titular la Copa del Mundo con la Selección de Ecuador. La última temporada jugó en Pachuca de México y marcó 8 goles en 22 partidos.

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A lo largo de su carrera Enner jugó en Emelec, West Ham United y Everton en la Premier League, Fenerbahçe de Turquía, SC Internacional de Brasil, Tigres y Pachuca de México. En total conquistó 9 títulos en los clubes, marcó mas de 190 goles y brindó 70 asistencias.

En su Selección disputó tres Copas del Mundo y cinco Copas América, y es el máximo goleador histórico con 49 tantos.

¡Bienvenido a Boca, Enner!”

Lo que se le viene a Boca

Este domingo, el Xeneize entrenará para dejar el empate ante Vélez y ya pensar en el próximo duelo internacional, que será este martes desde las 19:00 en el Ducó frente a Recoleta, el equipo paraguayo que eliminó a San Lorenzo en fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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Con solo dos prácticas antes de dicho compromiso, el DT deberá definir la formación inicial para dicho compromiso. Luego, el siguiente paso será el sábado por la noche -21:15- ante Platense en Vicente López, donde, a falta de confirmación oficial, podría llevar público visitante para enfrentar al equipo de Martín Palermo.

Por lo pronto, el partido ante Fortaleza se encuentra en el horizonte más próximo. Este lunes se conocerá la nómina de convocados y el posible 11 titular.

La palabra del Vasco en conferencia

Al entrenador del Xeneize le consultaron por el presente del arquero colombiano, que había recibido algunas críticas en la derrota ante Deportivo Riestra en la fecha 1 y también fue responsabilizado por armar una barrera con apenas dos hombres en el 1-0 de Vélez.

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“Con Montero estoy muy contento. Se está adaptando al Mundo Boca. Ha respondido, cada vez responde mejor y va a tener todo nuestro apoyo para adaptarse a un club que es diferente. Sin desmerecer a Vélez, que es un club importante, Boca es diferente y eso se hace sentir en el día a día”, soltó el DT.

Además, elogió a Merentiel por el sacrificio que hace para el equipo: “Quiero recalcar la labor de Miguel. Le falta el gol, pero después cumple perfectamente lo que le pido. Es un chico que suma para el grupo, constantemente alegre y tácticamente muy inteligente. Lo estoy poniendo en un puesto al que tal vez no está acostumbrado, pero a mi entender lo está haciendo muy bien. Nos falta esa cuota de gol que a todo el equipo le falta, excepto al Ruso que las mete. Nos está costando esa definición, pero me preocuparía más si no tuviéramos las situaciones”.

El elogio de Guillermo para Paredes

Luego del, el entrenador del Fortín habló en conferencia de prensa, en la que hizo un análisis respecto a la igualdad que cosechó su equipo, y también le dejó unas palabras de elogio a Leandro Paredes, el capitán del Xeneize.

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“Paredes creo que es un jugador extraordinario, un jugador que juega de primera, que si necesita hacer la pausa la hace con la pelota al pie. Qué te voy a decir, ha jugado mundiales y ha dejado una marca donde jugó”, inició el mellizo con su elogio.

Y agregó: “Es el 5 de Boca, se nota su calidad y se lo dije al Vasco. No lo podes ir a presionar porque te juega de primera, cuando dejás que la maneje mete la pausa para que pasen los demás y mete el pase largo. La verdad es un jugador extraordinario”.

Habló Paredes

El capitán del Xeneize también tomó la palabra luego de la igualdad en Parque Patricios. “Si, seguro merecimos ganar. El primer tiempo creamos mucho también, fuimos muy superiores casi todo el partido, más allá del gol y esos minutos posteriores, que quizás sufrimos un poco“, analizó.

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Y agregó con respecto a la llegada de Enner Valencia, quien firmó como jugador libre por 18 meses y se sumará al plantel: “Lo vimos a Enner en el vestuario, esperemos que se adapte bien. De nuestra parte darle la bienvenida y tratar de que se sienta cómodo rápido”.