Todos los cambios que puede decretar Coudet para la visita de River a Santa Fe por la Copa Sudamericana

Luego de una nueva derrota del conjunto Millonario, el Chacho comenzó a planificar el partido del próximo miércoles.

River se encuentra transitando un momento definitivamente crítico, con cinco derrotas en sus cinco primeros partidos del semestre, cuatro por el Torneo Clausura y una por la Copa Argentina. De este modo, el cuerpo técnico de Eduardo Coudet quedó en la cuerda floja y con una lluvia de críticas recayendo sobre sus hombros.

En medio de ese panorama, el próximo miércoles, el conjunto Millonario visitará a Independiente Santa Fe, en Colombia, bajo la órbita del encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Una oportunidad inmejorable para recuperarse y para empezar a enderezar el rumbo en medio de un contexto sumamente delicado.

Así las cosas, el Chacho ya vislumbra algunas modificaciones con la misión de cosechar un resultado positivo en territorio colombiano que lo deje bien parado de cara a la resolución de la serie en el Estadio Monumental de Núñez. De todas maneras, cabe destacar que no todos los refuerzos de este mercado de pases pueden ser inscriptos.

Por el contrario, solamente Nicolás Otamendi, Rafael Santos Borré, Ángel Correa, Tobías Andrada y Thiago Almada serán incorporados a la lista de buena fe de River en el certamen continental. De este modo, Giovanni González, Mauro Arambarri, Francisco Ortega y Lucas Beltrán tendrán que ver las variantes del juego desde un costado.

Marcos Acuña podría volver a la titularidad. (Foto: Getty)

Al mismo tiempo, no es un detalle menor que el refuerzo estelar que llegó procedente de Atlético de Madrid no estará entre los convocados para este partido contra Santa Fe. El propio Coudet, en conferencia de prensa, avisó que se pondrá a disposición recién para el partido del próximo fin de semana o bien para la vuelta en Buenos Aires.

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En ese sentido, algunos futbolistas que podrían meterse en la formación titular con respecto a los once que salieron al campo de juego de Tigre son Marcos Acuña, Fausto Vera, Lautaro Pereyra y Rafael Santos Borré. Paralelamente, es un hecho que saldrán Ortega y Beltrán y quienes podrían seguirlo son Aníbal Moreno y Tomás Galván.

¿La posible alineación de River para visitar a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana? Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Lautaro Rivero; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o Fausto Vera, Tomás Galván o Lautaro Pereyra; Ángel Correa, Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré.

¿Cuándo se juega Santa Fe vs. River?

El partido entre Independiente Santa Fe y River Plate, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de agosto, desde las 21:30 de la República Argentina, en Bogotá, Colombia.

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DATOS CLAVE

Eduardo Coudet acumula cinco derrotas consecutivas al frente de River Plate.

River visitará a Santa Fe el 12 de agosto por Copa Sudamericana.

Solo cinco refuerzos fueron inscriptos en la lista para el certamen continental.