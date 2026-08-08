El grosero error que hizo la diferencia en el partido provocó una gran cantidad de críticas en las redes sociales.

River perdió su partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura contra Tigre y ya lleva cinco derrotas al hilo. El Millonario no pudo con el Matador en Victoria, mostrando otra versión deslucida, con varios puntos bajos y un futbolista señalado por los hinchas en las redes sociales.

El más cuestionado por todos fue Aníbal Moreno, máximo responsable del gol de Ignacio Russo para el 1 a 0 del Matador. El mediocampista perdió la pelota en salida y le dio una chance de oro al delantero, que definió con mucha clase para darle el triunfo a los de Diego Dabove.

“No cierren el container”, “es para mandarlo a Cantilo”, “eso al 5 de River no le puede pasar” y “no puede volver a ser titular“, fueron solo algunos de los mensajes de los simpatizantes tras el 0-1.

🐯⚽️ ERROR DE ANÍBAL MORENO EN MITAD DE CANCHA Y NACHO RUSSO PONE EL 1-0 DE TIGRE ANTE RIVER. pic.twitter.com/W5qw0pyrmd — dataref (@dataref_ar) August 8, 2026

Curiosamente, Moreno también había cometido un grosero error ante Tigre que terminó en gol de Russo en el primer semestre, todavía con Marcelo Gallardo como entrenador. En aquel entonces, fue en una salida más cerca del arco de Beltrán, donde el delantero interceptó un pase suyo y la mandó a guardar.

Los comentarios de los hinchas de River

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