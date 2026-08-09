Lo quisieron Boca y River, usó la 10 de la Selección y ahora vuelve al fútbol argentino como refuerzo de Gimnasia de Mendoza

A sus 29 años, el Monito Vargas llegará al Lobo mendocino con el pase en su poder luego de sus pasos por China y Arabia Saudita.

Durante su etapa por Vélez Sarsfield, Matías Vargas fue una de las promesas con más futuro del fútbol argentino, ya que supo convertirse en figura del Fortín de la mano de Gabriel Heinze en los últimos torneos previos a la pandemia.

Tanto en ese ciclo en el club de Liniers como en su paso por el fútbol europeo en el Espanyol y en el Adana Demirspor de Turquía, el Monito despertó interés de Boca y de River en diversos mercados de pases, pero el delantero rechazó regresar al fútbol argentino en esos momentos.

En simultáneo, fue citado por Lionel Scaloni a la Mayor de la Selección Argentina, incluso en la que fue la primera lista del DT en septiembre de 2018. Luego, también recibió llamados del Bocha Batista para la sub 23, donde portó la camiseta con el dorsal 10 en la Albiceleste.

De manera sorpresiva, en 2022 tomó una decisión inesperada para su carrera, marchándose al Shanghái Port de China, donde acumuló 85 partidos en tres temporadas. En 2024, emigró al Al-Fateh de Arabia Saudita, su último club antes de regresar al fútbol argentino con 29 años.

El Monito Vargas en su paso por China.

Es que, luego de dos años en Arabia, el Monito Vargas quedó con el pase en su poder en este mercado de pases y decidió finalmente volver a Argentina para ser nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

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El equipo cuyano, dirigido por Darío Franco, busca salvarse del descenso y atraviesa un buen comienzo de semestre en el Clausura. Para asegurarse su lugar en primera con una figura de peso, acordaron términos contractuales con Matías Vargas, quien se pondrá la camiseta del Lobo mendocino por 18 meses una vez que el pase sea oficializado, tal como informó Germán García Grova.

🚨{EXCLUSIVO} Acuerdo verbal entre Matías Vargas y #GimnasiaMZA



📍El 🐒 y el equipo mendoncino cruzan contratos para oficializar la operación



✍🏾 18 meses. pic.twitter.com/URcpblEFW5 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 9, 2026

De interesar en Boca y River mientras lucía la 10 de la Selección a un largo periplo por Asia, para regresar a Argentina en edad plena para vestir los colores del club mendocino, provincia en la que se crió hasta que dio el salto a Vélez en las juveniles.

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El paso de Matías Vargas por la Selección Argentina

En septiembre de 2018 inició oficialmente el ciclo de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina. En principio iba a ser de manera interina, pero todo cambió tras una buena actuación del equipo en la Copa América 2019.

En aquel primer partido del de Pujato en la Albiceleste, Matías Vargas sumó minutos en la goleada de la Selección ante Guatemala por 3 a 0. En 2019 volvió a jugar, fue en un amistoso ante Ecuador en lo que terminó siendo su último partido con la casaca de Argentina.

Además, disputó seis partidos con la sub 23 entre 2019 y 2021, donde usó el dorsal 10 de la Albiceleste.

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La carrera de Matías Vargas

Vélez Sarsfield (Argentina): 2015 a 2019

Espanyol (España): 2019 a 2021

Adana Demirspor (Turquía): 2021 a 2022

Shanghái Port FC (China): 2022 a 2025

Al-Fateh (Arabia Saudita): 2024 a 2026

Gimnasia de Mendoza (Argentina): Actualidad

En síntesis