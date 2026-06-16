Encuesta Bolavip: los hinchas de Boca dieron su veredicto sobre la posible vuelta de Sebastián Villa

El delantero de Independiente Rivadavia está en carpeta del Xeneize y los hinchas se pronunciaron al respecto.

A la espera de que el plantel regrese a los entrenamientos con Rodolfo Arruabarrena a la cabeza, la dirigencia de Boca ya se encuentra trabajando en el mercado de pases en búsqueda de refuerzos que le den un salto de calidad al plantel de cara a la segunda parte de la temporada.

En este sentido, uno de los principales apuntados es Sebastián Villa. El delantero colombiano que pasó por el club entre 2018 y 2023, podría regresar ya que iniciaron las primeras conversaciones e Independiente Rivadavia de Mendoza, club dueño de su pase, le puso una cifra.

El elenco mendocino se plantó y pidió 10 millones de dólares por el 100% del pase del jugador. Si bien Villa tiene una cláusula de rescisión de 6 millones, debido a la buena relación con la institución no la ejecutará y esperará que los clubes lleguen a un acuerdo por el monto.

Teniendo en cuenta esta situación, Bolavip realizó una encuesta a los hinchas de Boca para conocer su postura ante la posibilidad de que el delantero regrese al club por una importante erogación económica, teniendo en cuenta que años atrás se marchó en libertad de acción y en conflicto.

Los hinchas de Boca le bajaron el pulgar al regreso de Villa

Con más de 4500 votantes, el 66% de los mismos le bajaron el pulgar ante la posibilidad de que Villa regrese al club a cambio de 10 millones de dólares, que es la cifra que pidió Independiente Rivadavia para desprenderse de su figura. Los otros 1000, están a favor de que esto se de.

Los hinchas de Boca le bajaron el pulgar a la vuelta de Villa.

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Los números de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia

Desde su llegada a la Lepra a mediados de 2024, el delantero colombiano lleva disputados un total de 80 partidos, en los que marcó 13 goles y aportó 24 asistencias. Además, recibió 12 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad. En cuanto a su palmarés, ganó la Copa Argentina 2025.

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