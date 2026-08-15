Platense vs. Boca EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: alineaciones y minuto a minuto

El equipo de Martín Palermo recibe al Xeneize en Vicente López. Seguí el minuto a minuto en Bolavip.

Platense y Boca se ven las caras por la jornada 5 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Ciudad de Vicente López, que contará con ambas parcialidades. Jorge Baliño será el árbitro del partido, que se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de TNT Sports Premium.

El Calamar viene de empatar 1 a 1 ante Coquimo Unido por la Copa Libertadores. En el plano local, viene de ganarle por 1 a 0 a Independiente en Avellaneda, en el que fue el debut oficial de Martín Palermo como director técnico del primer equipo, tras la salida de Walter Zunino.

El Xeneize, por su parte, llega envalentonado luego de su contundente victoria por 3 a 1 sobre Recoleta en la Copa Sudamericana. En el ámbito doméstico, igualó 1 a 1 ante Vélez Sarsfield como local. Ahora buscará su segundo triunfo en le campeonato.

Alineaciones de Platense y Boca

Platense : Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Maireno, Leonardo Heredia, Franco Zapiola; Luciano Giménez.

: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Maireno, Leonardo Heredia, Franco Zapiola; Luciano Giménez. Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Minuto a minuto de Boca vs. Platense