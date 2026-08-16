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Jugador x Jugador: los puntajes de los futbolistas de River vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026

Las calificaciones de los jugadores del conjunto Millonario en el partido ante el Bicho, por la Fecha 5 del certamen doméstico.

Los titulares de River frente a Argentinos.
© GettyLos titulares de River frente a Argentinos.

Santiago Beltrán (6): Más allá de los peligrosos intentos de López Muñoz, no tuvo demasiado trabajo debido a la acotada actividad ofensiva de Argentinos. Así las cosas, se mantuvo atento y seguro. Por otra parte, no estuvo preciso en las salidas con los pies.

Gonzalo Montiel (7): Fue completamente determinante para River durante su tiempo en cancha, proyectándose permanentemente y abriendo la cuenta con una aparición de 9 y una posterior definición acertada. No tuvo problemas en defensa.

Lucas Martínez Quarta (6): No brilló, pero, en líneas generales, redondeó un rendimiento aceptable. Supo neutralizar a Molina y fue partícipe de varios anticipos importantes. Buscó sus habituales pelotazos largos, aunque no siempre hallaron a un compañero.

Nicolás Otamendi (7): Una actuación algo similar a la de su compañero de zaga, sin presentar problemas con Molina y mostrándose atento casi siempre, con excepción de un par de apariciones de López Muñoz. Bien anticipándose y también en el juego aéreo.

Francisco Ortega (5): No tuvo grandes complicaciones en defensa, pero no expuso la misma lucidez que evidenció en su debut frente a Tigre. Fue opción permanente con sus escaladas, aunque presentó bastantes dudas a la hora de las resoluciones.

Francisco Ortega en acción. (Foto: Getty)

Francisco Ortega en acción. (Foto: Getty)

Aníbal Moreno (5): En pasajes del juego, expuso una leve mejoría con respecto a partidos anteriores, con mayor presencia y criterio en la distribución. De todos modos, fue demasiado intermitente y en grandes lapsos del encuentro cometió errores de ubicación, en la toma de decisiones y de precisión en las descargas.

Tobías Andrada (5): Arrancó bien, manejando la pelota, encontrando sociedades y colaborando en la recuperación. Lamentablemente para River, se fue diluyendo y apagando de forma progresiva y contundente. Culminó el juego sin aportarle demasiado al equipo.

Ángel Correa (8): Siempre activo, participativo e involucrado. Tuvo un muy buen arranque de partido, siendo el hombre más peligroso e incisivo de River. Luego siguió intentando, aunque alternó buenas y malas intervenciones. Gran maniobra individual en el cierre, generando el penal que luego cambió por gol.

Ángel Correa, muy activo. (Foto: Getty)

Ángel Correa, muy activo. (Foto: Getty)

Thiago Almada (6): El fichaje estelar de River en este mercado de pases deleitó con atisbos de talento y de categoría, pero no pudo completar su presentación soñada. Se mostró siempre y tuvo influencia en el gol de Montiel, pero le faltó continuidad y claridad.

Joaquín Freitas (5): Otro partido caracterizado por el esfuerzo, el sacrificio y la voluntad. Sin embargo, nuevamente desempeñándose en una posición que no lo favorece, el juvenil no pudo lucirse. Tomó malas decisiones y se mostró realmente errático.

Lucas Beltrán (5): Poco y nada del hombre más adelantado que tuvo River en su dibujo inicial. Es cierto que le llegó poco la pelota, pero estuvo realmente estático, dejándose anticipar y sin poder imponerse en ningún momento. No encuentra su mejor versión.

Ingresaron:

Giovanni González (6): Entró y se proyectó constantemente, aunque sin efectividad. Sin problemas en la marca.

Fausto Vera (6): Se involucró con la recuperación y con la generación. Más sacrificio que juego.

Rafael Borré (5): La entrega que acostumbra desde su primera etapa en River. No mucho más.

Lautaro Rivero (-): Ingresó en la recta final del partido y no tuvo problemas.

Tomás Galván (-): Escasos minutos en el campo de juego.

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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