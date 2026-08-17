Thiago Almada, a los hinchas de River: “El camino que debemos seguir”

El Guayo tuvo su estreno en el Monumental ante Argentinos Juniors, jugó un gran partido y recibió la ovación de los hinchas.

En la previa del inicio del Mundial, River le hizo saber a Thiago Almada que quería contar con él. El Millonario consultó condiciones en Atlético de Madrid y llegó rápidamente a un acuerdo, luego hizo lo propio con el jugador, pero quedó en claro que la decisión final la tomaría una vez finalizada la actividad de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

Almada llegó a River y casi ni tuvo tiempo de adaptarse. La realidad del Millonario no era nada buena, se acumulaban derrotas y el entrenador recurrió a él para revertir la situación. Apenas seis días después de haber sido presentado, el Guayo tuvo su estreno en el Monumental.

¿Cómo fue el debut de Thiago Almada en River?

Sin lugar a dudas, Almada fue el gran protagonista del duelo entre River y Argentinos Juniors. En la previa recibió la ovación del Monumental cuando anunciaron las formaciones. En lo que respecta al partido, el Guayo se movió por el frente de ataque -inició recostado por la izquierda- y fue importante cuando tocó la pelota.

Claro, concreto, siempre buscando al compañero mejor perfilado para recibir, clarificó jugadas, ofreció sacrificio y entrega cuando el equipo no tenía la pelota y al ser reemplazado volvió a ser reconocido por los hinchas con un fuerte aplauso, una clara muestra de la ilusión que genera en los hinchas.

El posteo de Almada tras su debut en River

A través de su cuenta de Instagram, Thiago Almada compartió una publicación con varias fotos del duelo ante Argentinos y una de chico junto a su tío, que jugó en las Inferiores del Millonario. A las imágenes las acompañó con un emotivo texto: “Muy feliz por mi debut con esta camiseta. Qué lindo jugar en este estadio…este es el camino que debemos seguir. Vamos River Plate”.

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La palabra de Almada luego de su debut en River

Una vez consumada la victoria de River ante Argentinos por 2 a 0, Almada dialogó con ESPN y dijo: “La verdad que estoy muy contento de debutar con esta camiseta. Estoy muy feliz. Lo más importante es la victoria del equipo, cómo jugamos hoy. Tenemos cosas que mejorar seguramente, pero lo importante hoy era ganar. Supimos aprovechar la oportunidad, pero hicimos un gran partido“.

Thiago Almada en su debut en River. (Foto: Getty).

“Creo que jugamos bien por momentos y por otros tuvimos que defender. Argentinos es un equipo que juega muy bien al fútbol. Llegué y los chicos estaban con una energía muy positiva. Me recibieron muy bien. Conocía a la mayoría. Ahora a descansar bien, que el miércoles tenemos una gran batalla”, completó Almada.

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