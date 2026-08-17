El DT de Recoleta, confiado en dar vuelta la serie de Sudamericana contra Boca: “Practicamos penales”

Jorge González habló en una entrevista y afirmó que su equipo puede dar vuelta la historia en el Defensores del Chaco.

En el Estadio Defensores del Chaco, por la revancha de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Recoleta de Paraguay recibe a Boca en búsqueda de dar vuelta la derrota sufrida de visitante por 3 a 1 y así clasificar a los cuartos de final del certamen.

Previo a este encuentro, Jorge González, entrenador del elenco paraguayo, habló en una entrevista con TyC Sports, en donde se mostró optimista con poder ganar como local y así, por lo menos, estirar la definición a los penales. Para eso, su equipo deberá triunfar por dos goles de diferencia.

“Sabemos que la diferencia de dos es remontable en Asunción”, inició González en su diálogo, confiado con que su equipo podrá dar vuelta esta serie. “En el plano internacional también ya arrancamos con goles en contra y tenemos la madurez necesaria, sabemos que once contra once ganábamos 1-0 y creamos ocasiones que no pudimos aprovechar”, agregó.

Siguiendo por la misma línea, sumó: “Esperamos estar a la altura del compromiso y poder tener un buen juego para poder pasar de fase, no será fácil, hay que ganar por dos goles y después intentar la hazaña de conseguir más y sino irnos a penales”.

Además, afirmó que el plantel lleva varios días practicando penales para llegar preparados si la serie lo requiere. “De esa manera ingresamos a la fase de grupos y sería importante llegar a eso, los chicos están muy motivados. En caso de que tengamos ejecución de penales los chicos ya vienen practicando desde el día siguiente al partido”, afirmó.

Por otro lado, se refirió a los 20 mil hinchas que tendrá Boca en Paraguay: “No somos un equipo de hinchada abultada. Casi siempre tenemos hinchada en contra, nos pasó en Brasil, con San Lorenzo y ahora con Boca. Con Santos incluso jugamos en la frontera con Brasil y se llenó de hinchas visitantes”.

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Y cerró: “Para nosotros es importante jugar con estadio lleno porque es una motivación extra para los chicos, ya mostraron que están capacitados para superar cualquier tipo de presión, ya sea del público o del equipo rival”.

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