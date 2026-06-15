Los juveniles de Boca que el Vasco Arruabarrena tendría en cuenta y utilizaría en la pretemporada

El flamante entrenador será presentado en los próximos días y liderará los entrenamientos de cara al segundo semestre.

Ya se sabe que Rodolfo Arruabarrena es el nuevo director técnico de Boca y será presentado oficialmente en los próximos días para iniciar su segundo ciclo. En ese sentido, ya comenzó a renovar el plantel que tendrá a disposición y planea subir muchos juveniles para tener mayores futbolistas bajo su órbita, al menos durante la pretemporada antes del arranque del segundo semestre.

Cabe recordar que el Xeneize le rescindió el contrato a Nicolás Orsini hace apenas unos pocos días y también se concretó la salida de Ander Herrera, en buenos términos y hasta con un video de despedida hacia los hinchas. Además, con el buen antecedente de Tomás Aranda todavía en la retina, el Vasco apela a encontrar las potenciales soluciones en la cantera azul y oro.

El Vasco Arruabarrena vuelve a Boca para tener su segundo ciclo como DT.

Lo cierto es que ya está confirmado que Arruabarrena subirá a Dylan Gorosito y Leonel Flores de forma definitiva. Si bien el prometedor defensor ya debutó profesionalmente y este año sumó minutos por Copa Argentina, tendrá mayor rodaje bajo la tutela del nuevo entrenador. Además, Marcelo Weigandt y Juan Barinaga no tienen garantizado su lugar, lo que favorece al juvenil de 20 años.

Cabe recordar que el propio Arruabarrena había expresado públicamente su fuerte interés en el talento del defensor. “A mí me gustaba Gorosito, lateral derecho. ¿Si lo tenía visto? Sí, había hecho un análisis, hablé con gente de Boca y de la Selección“, confesó durante una entrevista hace poco tiempo atrás, antes de aparecer en el radar para convertirse en DT del Xeneize.

Dylan Gorosito, juvenil de Boca Juniors.

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Por otro lado, Flores será tenido en cuenta, en principio como revulsivo pero con la posibilidad de que se convierta en una fija. De hecho, el objetivo es que ocurra lo mismo que con Aranda, quien era su compañero y socio dentro del campo de juego en las divisiones inferiores. Sin ir más lejos, tienen características similares y se estima que es el próximo gran proyecto en irrumpir en Primera.

A su vez, bien se sabe que hay otros jóvenes que son del gusto del entrenador y podrían tener una chance durante la pretemporada. Ellos son Facundo ‘Jagger‘ Herrera, Lautaro Bianco, Matías Satas y Santiago Zampieri, quienes ya asomaron con el plantel profesional durante el primer semestre del año, aunque sin estabilidad y menos oportunidades en partidos oficiales con Úbeda.

Tomás Aranda y Leonel Flores, en la Reserva de Boca.

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Al mismo tiempo, un dato importante a tener en cuenta es que el pasado sábado Arruabarrena estuvo observando el partido de la Séptima División, con el objetivo de conocer a detalle cada uno de los juveniles de la institución. Además, recorrió el Predio que tendrá a disposición durante el próximo año y medio, que es el tiempo que lo unirá contractualmente con el conjunto de la ribera.