Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Fútbol argentino

River afuera de todo: así quedó la tabla anual tras los triunfos de Rosario Central e Instituto

Hubo muchas modificaciones en la lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores y Sudamericana.

Thiago Almada, en su debut en River.
© @RiverPlateThiago Almada, en su debut en River.

Luego del tercer día de los partidos de la fecha 5, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con una tercera parte de las jornadas disputadas y ya levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este domingo 16 de agosto.

En el primer turno, Sarmiento venció 2-0 a Huracán, se acercó a los puestos de Copa Sudamericana y le cortó el envión al Globo que quería meterse en de lleno en la pelea. Luego, River le ganó 2-0 a Argentinos Juniors que le sirvió para escalar varias posiciones, pero está quedando afuera de todo y aún sigue muy lejos de la Libertadores.

+ Seguinos en

Ya en la noche del domingo, Instituto se impuso 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero de forma agónica y en este momento está clasificando al plano internacional del 2027. Por último, Rosario Central venció 1-0 a Barracas y momentáneamente alcanzó la línea de Vélez en el tercer puesto, aunque quedó cuarto por diferencia de gol.

Imagen

Alan Rodríguez, autor del gol de Rosario Central ante Barracas. (@RosarioCentral)

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 41 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Argentinos Juniors – 41 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Vélez Sarsfield – 38 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Rosario Central – 38 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Estudiantes – 37 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Boca Juniors – 36 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Belgrano – 36 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. Gimnasia La Plata – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Instituto – 33 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. River Plate – 32 puntos
  11. Independiente – 30 puntos
  12. Lanús – 30 puntos
  13. Barracas Central – 30 puntos
  14. Huracán – 29 puntos
  15. Talleres – 29 puntos
  16. Tigre – 28 puntos
  17. San Lorenzo – 28 puntos
  18. Sarmiento – 28 puntos
  19. Defensa – 26 puntos
  20. Unión – 25 puntos
  21. Racing – 25 puntos
  22. Banfield – 25 puntos
  23. Gimnasia (M) – 25 puntos
  24. Newell’s – 22 puntos
  25. Central Córdoba – 22 puntos
  26. Platense – 21 puntos
  27. Atlético Tucumán – 19 puntos
  28. Riestra – 17 puntos
  29. Aldosivi – 10 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 9 puntos – DESCENSO

Cómo continúa la fecha 5 del Torneo Clausura

Ver también

Cortó la racha negativa: River venció 2-0 a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones