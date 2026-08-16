River afuera de todo: así quedó la tabla anual tras los triunfos de Rosario Central e Instituto

Luego del tercer día de los partidos de la fecha 5, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con una tercera parte de las jornadas disputadas y ya levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este domingo 16 de agosto.
En el primer turno, Sarmiento venció 2-0 a Huracán, se acercó a los puestos de Copa Sudamericana y le cortó el envión al Globo que quería meterse en de lleno en la pelea. Luego, River le ganó 2-0 a Argentinos Juniors que le sirvió para escalar varias posiciones, pero está quedando afuera de todo y aún sigue muy lejos de la Libertadores.
Ya en la noche del domingo, Instituto se impuso 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero de forma agónica y en este momento está clasificando al plano internacional del 2027. Por último, Rosario Central venció 1-0 a Barracas y momentáneamente alcanzó la línea de Vélez en el tercer puesto, aunque quedó cuarto por diferencia de gol.
Alan Rodríguez, autor del gol de Rosario Central ante Barracas. (@RosarioCentral)
La Tabla Anual 2026
- Independiente Rivadavia – 41 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 41 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 38 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 38 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes – 37 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Boca Juniors – 36 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 36 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia La Plata – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 33 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 32 puntos
- Independiente – 30 puntos
- Lanús – 30 puntos
- Barracas Central – 30 puntos
- Huracán – 29 puntos
- Talleres – 29 puntos
- Tigre – 28 puntos
- San Lorenzo – 28 puntos
- Sarmiento – 28 puntos
- Defensa – 26 puntos
- Unión – 25 puntos
- Racing – 25 puntos
- Banfield – 25 puntos
- Gimnasia (M) – 25 puntos
- Newell’s – 22 puntos
- Central Córdoba – 22 puntos
- Platense – 21 puntos
- Atlético Tucumán – 19 puntos
- Riestra – 17 puntos
- Aldosivi – 10 puntos
- Estudiantes (RC) – 9 puntos – DESCENSO