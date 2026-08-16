Chacho Coudet explotó por la pregunta de un periodista tras la victoria de River ante Argentinos: “No te equivoques”

Al DT del Millonario no le cayó bien una consulta sobre la racha de derrota de su equipo y no la dejó pasar: "Soy respetuoso, pero no boludo"

Por la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026, River Plate se impuso por 2-0 ante Argentinos Juniors en el Estadio Monumental. Gonzalo Montiel y Ángel Correa fueron los autores de los goles para el elenco dirigido por Eduardo Coudet, que dejó atrás una racha histórica.

Es que, con este resultado, el club de Núñez cortó la seguidilla de 5 derrotas consecutivas. Superando a Aldosivi, River salió del fondo de la tabla de la Zona B y ahora deberá seguir construyendo para pelear por la clasificación en el certamen local y para luchar en la Copa Sudamericana.

A pesar del alivio que trajo la victoria, Coudet protagonizó un fuerte cruce en la conferencia de prensa con Tano Santarsiero, periodista que le consultó sobre la racha de derrotas. La forma no le cayó bien al DT y estalló al responderle.

“¿Sos consciente que fue gravísimo lo que pasó? Esta batería en los que se perdió, haber perdido la final. Fue algo histórico. En algún momento, me da la sensación, de que lo decís con cierta liviandad. El hincha está enojado y le apuntás a los periodistas”, preguntó el periodista.

🔥 "SOY RESPETUOSO CON TODOS" El fuerte cruce del Chacho Coudet con un periodista tras el triunfo de River.



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Y Coudet no lo dejó terminar: “No lo digo con ninguna liviandad, no te equivoques. No le apunto a nadie. Ves que no se puede hablar. Justamente por eso es por lo que hay que venir acá… ¿A quién le apunté por todo esto? Lo que yo digo es tratar de sacar fantasmas. No me peleo con nadie”.

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“No lo tomé con ninguna liviandad, puse la cabeza arriba de la mesa el partido pasado. Sé muy bien el lugar en donde estoy, sé las consecuencias y las asumí. Me parece que te estás equivocando con lo que estás diciendo. Tengo muchos años en el fútbol. No confundas. Soy respetuoso, pero no boludo. Es una locura lo que estás diciendo. ¿Vos te creés que yo la paso bien cuando no ganamos? ¿Que no sé lo que me juego? No voy a permitir que todo pase. Con liviandad no. Ninguna liviandad”, cerró Coudet.

Cuándo es el próximo partido de River

El próximo miércoles 19 de agosto, a las 21.30, hora argentina, River Plate visitará a Independiente Santa Fe en Bogotá por el duelo pendiente de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Una semana más tarde, cerrará la llave ante su público.

Datos clave

Eduardo Coudet cruzó al periodista Tano Santarsiero tras la victoria de River.

cruzó al periodista Tano Santarsiero tras la victoria de River. River Plate venció 2-0 a Argentinos y cortó cinco derrotas consecutivas.

venció 2-0 a Argentinos y cortó cinco derrotas consecutivas. 19 de agosto jugarán ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.