Leandro Paredes, descartado para enfrentar a Recoleta: quién lo reemplaza en el 11 de Boca

El capitán de Boca se realizó estudios y tiene una lesión muscular: no jugará el martes por la Copa Sudamericana y apunta a volver ante Racing. Lozano y Pellegrino, también out.

Boca empató 1 a 1 ante Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López y desperdició una posibilidad importante para acomodarse en la tabla anual y en la zona de clasificación a Playoffs del Grupo A. Sin embargo, esas no fueron las únicas malas para el equipo del Vasco Arruabarrena en la noche del sábado.

Es que, además de la negativa en el resultado, el Xeneize sufrió tres lesiones que obligaron a hacer cambios de manera urgente. Marco Pellegrino y Leandro Paredes fueron sustituidos en el entretiempo y Leandro Lozano en el complemento.

Luego de los estudios pertinentes este domingo, los tres quedaron descartados para el compromiso de este martes ante Recoleta, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

De los tres casos, el más alarmante es el de Pellegrino, quien tendría una lesión muscular de un grado superior a las lesiones de Lozano y Paredes. De todas formas, ninguno de ellos estará presente en el equipo que parará Arruabarrena en Asunción para definir la clasificación a los cuartos de final.

Naturalmente, a los defensores los reemplazarán quienes ingresaron en Vicente López en los cambios que realizó el Vasco: Ayrton Costa en lugar de Pellegrino y Dylan Gorosito en el de Lozano. Por Paredes, salvo alguna sorpresa del DT, estará el juvenil Camilo Rey Domenech, quien viene sumando minutos como alternativa del capitán.

NOTICIA EN DESARROLLO…