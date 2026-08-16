El defensor de 25 años no es tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena y busca una salida en este mercado de pases.

Juan Barinaga es uno de los futbolistas que fueron separados del plantel de Boca, ya que no son tenidos en cuenta por Rodolfo Arruabarrena para este segundo semestre de la temporada. En ese sentido, debe buscar una salida en este mercado de pases y en las últimas horas fue Racing el que mostró un fuerte interés y realizó una oferta.

Juan Barinaga, defensor de Boca. (Getty Images)

Cabe recordar que con Claudio Úbeda era titular o alternaba con Marcelo Weigandt, pero todo cambió con la salida del Sifón y la inmediata llegada del Vasco. Además de subir a Dylan Gorosito que jugaba en Reserva, el Xeneize incorporó a Leandro Lozano y ambos laterales derechos fueron marginados y se les comunicó que no iban a sumar minutos.

Lo cierto es que Racing ofertó por Barinaga. En un claro intento de reemplazar a Gastón Martirena, la Academia presentó una propuesta de un préstamo por 12 o 18 meses para fichar al lateral derecho. Además, la misma incluye un ítem clave y es que, una vez que se cumpla la totalidad de la cesión, habría una opción de compra para hacer el traspaso definitivo.

Juan Barinaga, defensor de Boca. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que el defensor de 25 años posee un salario elevado en Boca para la economía del conjunto de Avellaneda y es por ese motivo que la principal dificultad está en el sueldo. Sin embargo, a pesar de esa cuestión, las conversaciones seguirán para intentar alcanzar un acuerdo entre todas las partes implicadas.

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Vale resaltar que el interés por Barinaga se da a pocos días de que Boca y Racing se enfrenten por el Torneo Clausura 2026, lo que marca un dato llamativo en medio de las negociaciones entre los clubes. Así las cosas, el nacido en Rosario el 10 de octubre del 2000, podría continuar su carrera en la Academia y mudarse de La Boca a Avellaneda.

Juan Barinaga, defensor de Boca. (Getty Images)

Los números de Juan Barinaga en Boca

Desde su arribo a mediados de 2024, Juan Barinaga disputó un total de 42 partidos oficiales con la camiseta de Boca Juniors. En ese lapso de tiempo, el lateral derecho no convirtió goles, aunque sí aportó 3 asistencias y además recibió 7 tarjetas amarillas. A su vez, no ganó títulos durante su estadía en el club de la Ribera.