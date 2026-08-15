Así quedó la tabla anual tras el empate de Boca y la derrota de Independiente Rivadavia

Luego del segundo día de los partidos de la fecha 5, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con una tercera parte de las jornadas disputadas y ya levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este sábado 15 de agosto.
Los platos fuertes del día: Estudiantes goleó 4-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata y quedó a tiro de los puestos que otorgan el boleto a la Copa Libertadores 2027. Por último, Platense empató 1-1 ante Boca en Vicente López y repartieron un punto por lado para no generar grandes cambios en la lucha por el ingreso a las copas de la próxima temporada.
Estudiantes venció a Gimnasia en el clásico de La Plata.
En el primer turno, San Lorenzo venció 1-0 a Unión de Santa Fe y escaló varios puestos para recuperar la ilusión de intentar ingresar a la Copa Sudamericana del próximo año. Al mismo tiempo, Aldosivi y Tigre empataron 0-0 en Mar del Plata y prácticamente no generaron movimientos en la lucha por la clasificación a las competiciones internacionales.
Más tarde, Belgrano le ganó 2-0 a Independiente Rivadavia, cortó al puntero indiscutido y achicó distancia, a pesar de que ya está clasificado por ser el vigente campeón del fútbol argentino. A su vez, Newell´s se impuso 2-0 ante Deportivo Riestra en Rosario, en un enfrentamiento clave por la permanencia en Primera División.
La Tabla Anual 2026
- Independiente Rivadavia – 41 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 41 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 38 puntos – COPA LIBERTADORES
- Estudiantes – 37 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Boca Juniors – 36 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 36 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Rosario Central – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia La Plata – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 30 puntos
- Instituto – 30 puntos
- Barracas Central – 30 puntos
- River Plate – 29 puntos
- Huracán – 29 puntos
- Talleres – 29 puntos
- Tigre – 28 puntos
- San Lorenzo – 28 puntos
- Defensa – 26 puntos
- Unión – 25 puntos
- Racing – 25 puntos
- Banfield – 25 puntos
- Sarmiento – 25 puntos
- Gimnasia (M) – 25 puntos
- Newell’s – 22 puntos
- Central Córdoba – 22 puntos
- Platense – 21 puntos
- Atlético Tucumán – 19 puntos
- Riestra – 17 puntos
- Aldosivi – 10 puntos
- Estudiantes (RC) – 9 puntos – DESCENSO