Así quedó la tabla anual tras el empate de Boca y la derrota de Independiente Rivadavia

La lucha por clasificar a las Copa Libertadores y Sudamericana del 2027 está más cambiante que nunca.

Luego del segundo día de los partidos de la fecha 5, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con una tercera parte de las jornadas disputadas y ya levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este sábado 15 de agosto.

Los platos fuertes del día: Estudiantes goleó 4-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata y quedó a tiro de los puestos que otorgan el boleto a la Copa Libertadores 2027. Por último, Platense empató 1-1 ante Boca en Vicente López y repartieron un punto por lado para no generar grandes cambios en la lucha por el ingreso a las copas de la próxima temporada.

Estudiantes venció a Gimnasia en el clásico de La Plata.

En el primer turno, San Lorenzo venció 1-0 a Unión de Santa Fe y escaló varios puestos para recuperar la ilusión de intentar ingresar a la Copa Sudamericana del próximo año. Al mismo tiempo, Aldosivi y Tigre empataron 0-0 en Mar del Plata y prácticamente no generaron movimientos en la lucha por la clasificación a las competiciones internacionales.

Más tarde, Belgrano le ganó 2-0 a Independiente Rivadavia, cortó al puntero indiscutido y achicó distancia, a pesar de que ya está clasificado por ser el vigente campeón del fútbol argentino. A su vez, Newell´s se impuso 2-0 ante Deportivo Riestra en Rosario, en un enfrentamiento clave por la permanencia en Primera División.

La Tabla Anual 2026

Independiente Rivadavia – 41 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 41 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 38 puntos – COPA LIBERTADORES Estudiantes – 37 puntos – COPA SUDAMERICANA Boca Juniors – 36 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 36 puntos – COPA SUDAMERICANA Rosario Central – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia La Plata – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 30 puntos Instituto – 30 puntos Barracas Central – 30 puntos River Plate – 29 puntos Huracán – 29 puntos Talleres – 29 puntos Tigre – 28 puntos San Lorenzo – 28 puntos Defensa – 26 puntos Unión – 25 puntos Racing – 25 puntos Banfield – 25 puntos Sarmiento – 25 puntos Gimnasia (M) – 25 puntos Newell’s – 22 puntos Central Córdoba – 22 puntos Platense – 21 puntos Atlético Tucumán – 19 puntos Riestra – 17 puntos Aldosivi – 10 puntos Estudiantes (RC) – 9 puntos – DESCENSO

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Cómo continúa la fecha 5