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Torneo Clausura

Así quedó la tabla anual tras el empate de Boca y la derrota de Independiente Rivadavia

La lucha por clasificar a las Copa Libertadores y Sudamericana del 2027 está más cambiante que nunca.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.
© GettyLeandro Paredes, capitán de Boca Juniors.

Luego del segundo día de los partidos de la fecha 5, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con una tercera parte de las jornadas disputadas y ya levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este sábado 15 de agosto.

Los platos fuertes del día: Estudiantes goleó 4-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata y quedó a tiro de los puestos que otorgan el boleto a la Copa Libertadores 2027. Por último, Platense empató 1-1 ante Boca en Vicente López y repartieron un punto por lado para no generar grandes cambios en la lucha por el ingreso a las copas de la próxima temporada.

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Estudiantes venció a Gimnasia en el clásico de La Plata.

En el primer turno, San Lorenzo venció 1-0 a Unión de Santa Fe y escaló varios puestos para recuperar la ilusión de intentar ingresar a la Copa Sudamericana del próximo año. Al mismo tiempo, Aldosivi y Tigre empataron 0-0 en Mar del Plata y prácticamente no generaron movimientos en la lucha por la clasificación a las competiciones internacionales.

Más tarde, Belgrano le ganó 2-0 a Independiente Rivadavia, cortó al puntero indiscutido y achicó distancia, a pesar de que ya está clasificado por ser el vigente campeón del fútbol argentino. A su vez, Newell´s se impuso 2-0 ante Deportivo Riestra en Rosario, en un enfrentamiento clave por la permanencia en Primera División.

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 41 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Argentinos Juniors – 41 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Vélez Sarsfield – 38 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Estudiantes – 37 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Boca Juniors – 36 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Belgrano – 36 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Rosario Central – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. Gimnasia La Plata – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Independiente – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Lanús – 30 puntos
  11. Instituto – 30 puntos
  12. Barracas Central – 30 puntos
  13. River Plate – 29 puntos
  14. Huracán – 29 puntos
  15. Talleres – 29 puntos
  16. Tigre – 28 puntos
  17. San Lorenzo – 28 puntos
  18. Defensa – 26 puntos
  19. Unión – 25 puntos
  20. Racing – 25 puntos
  21. Banfield – 25 puntos
  22. Sarmiento – 25 puntos
  23. Gimnasia (M) – 25 puntos
  24. Newell’s – 22 puntos
  25. Central Córdoba – 22 puntos
  26. Platense – 21 puntos
  27. Atlético Tucumán – 19 puntos
  28. Riestra – 17 puntos
  29. Aldosivi – 10 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 9 puntos – DESCENSO

Cómo continúa la fecha 5

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La Plata tiene dueño: Estudiantes goleó 4-0 a Gimnasia en el clásico por el Torneo Clausura 2026.

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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