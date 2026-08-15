Los hinchas de Boca criticaron a un titular tras empatar con Platense: “No tiene que jugar nunca más”

Debido a su rendimiento individual sobre el campo de juego, los fanáticos no lo perdonaron en las redes sociales.

Este sábado por la noche, Boca empató 1-1 ante Platense por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. En lo que parecía ser una dura derrota, Miguel Merentiel empató el partido y apenas se llevó un punto. En ese sentido, los hinchas no perdonaron el rendimiento de Sebastián Villa sobre el campo de juego del Estadio Ciudad de Vicente López.

Cabe recordar que el colombiano venía siendo suplente en los últimos compromisos pero Rodolfo Arruabarrena decidió que esté desde el arranque en un equipo con casi todos los titulares pero con algunas modificaciones respecto al duelo ante Recoleta por la Copa Sudamericana. Sin embargo, no dejó satisfechos a los fanáticos…

Sebastián Villa, delantero de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que, a través de las redes sociales, los hinchas de Boca arremetieron contra Villa. “No tiene que jugar nunca más”, sentenció uno de los simpatizantes en su cuenta personal de X (ex Twitter) a modo de opinión por el pésimo rendimiento individual que demostró el delantero en el empate frente a Platense en Zona Norte.

Otros de los posteos más destacados, fueron: “Como mucho puede ser suplente y entrar los últimos 10′“, “ya es antiprofesional”, “no ganó un mano a mano en todo el partido, es un desastre”, “es el peor futbolista de la historia del fútbol argentino“, “se hubiera quedado en Mendoza, al pedo vino” y “empeora a Boca, obliga a los equipos a jugar para él“.

Los comentarios de los hinchas de Boca

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