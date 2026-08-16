Boca hoy: la venta de Benítez, los 3 jugadores lesionados y más

Por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura, Boca empató 1 a 1 con Platense y el encuentro le generó dolores de cabeza al entrenador Rodolfo Arruabarrena, debido a que tres jugadores se lesionaron. Además, se confirmó la venta de Mauricio Benítez.

Mauricio Benítez fue vendido

Sin lugar en la consideración de Rodolfo Arruabarrena, el mediocampista Mauricio Benítez finalmente será vendido y se marchará de Boca en este mercado de pases luego de entrenar apartado junto a los jugadores que no son tenidos en cuenta.

El volante de 22 años regresará al Royal Antwerp de Bélgica, equipo en el que jugó en la última temporada y que pagará 2.5 millones de dólares por su pase. Además, tendrá un bono de medio millón más en caso de cumplir ciertos objetivos.

Paredes, Lozano y Pellegrino terminaron tocados

El empate 1 a 1 ante Platense en condición de visitante por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura le dejó algunos dolores de cabeza al entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, debido a que tres futbolistas terminaron el encuentro con distintas molestias físicas.

Es que, tanto Leandro Paredes, capitán del equipo, como también Leandro Lozano y Marco Pellegrino no pudieron finalizar los 90 minutos a causa de distintas molestias. El volante y el marcador central salieron en el entretiempo, mientras que el lateral promediando la segunda parte.

Arruabarrena habló sobre la lesión de Paredes

Después de la igualdad de Boca ante Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López por el Torneo Clausura, Rodolfo Arruabarrena tomó la palabra en conferencia de prensa. Allí, profundizó en la situación de los lesionados Leandro Paredes, Marco Pellegrino y Leandro Lozano.

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Los hinchas de Boca apuntaron contra Sebastián Villa

Este sábado por la noche, Boca empató 1-1 ante Platense por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. En lo que parecía ser una dura derrota, Miguel Merentiel empató el partido y apenas se llevó un punto. En ese sentido, los hinchas no perdonaron el rendimiento de Sebastián Villa sobre el campo de juego del Estadio Ciudad de Vicente López.

Cabe recordar que el colombiano venía siendo suplente en los últimos compromisos pero Rodolfo Arruabarrena decidió que esté desde el arranque en un equipo con casi todos los titulares pero con algunas modificaciones respecto al duelo ante Recoleta por la Copa Sudamericana. Sin embargo, no dejó satisfechos a los fanáticos…