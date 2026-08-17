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River Plate

El gesto de Otamendi que no mostró la transmisión en la victoria de River ante Argentinos

El Millonario se impuso 2 a 0 al Bicho con goles de Gonzalo Montiel y Ángel Correa, de esta manera sumó sus primeros tres puntos en el torneo.

Nicolás Otamendi
© GettyNicolás Otamendi

Toda racha llega a su fin y River logró cortarla el pasado domingo ante Argentinos Juniors en un Monumental repleto. El Millonario acumulaba 6 derrotas consecutivas entre la final del Apertura, el partido correspondiente a los 16avos de la Copa Argentina y las cuatro primeras fechas del Clausura, pero todo se terminó con el triunfo por 2 a 0 ante el Bicho con tantos de Montiel y Correa.

Más allá de la victoria, River mostró una clara mejoría en el juego y también una actitud irreprochable. Si bien es cierto que todavía no brilla ni explotó su potencial, los de Núñez sumaron tres puntos importantes y no solamente pensando en la tabla, sino también en lo anímico.

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Si hay un jugador determinante para lo anímico en este River es Nicolás Otamendi. El marcador central optó por no tener vacaciones, terminó el Mundial y seis días después tenía su estreno oficial con la casaca del Millonario, esa que soñó con vestir durante años ya que nunca ocultó su fanatismo.

Otamendi y un rol clave en el penal a Correa

River lo ganaba 1 a 0 y cuando el partido estaba caliente en el segundo tiempo, Ángel Correa tomó la pelota por izquierda, encaró, le cometieron falta, pero continuó con la pelota, se metió en área y fue derribado alevosamente, pero Facundo Tello -árbitro del partido- decidió volver atrás y cobrar falta fuera del área.

Nicolás Otamendi, captado por las cámaras de ESPN que le hicieron un seguimiento especial- mostraron cómo salió corriendo de manera desesperada tras la insólita decisión de Tello. Inmediatamente corrió a sus compañeros e impidió que se acerquen los de Argentinos Juniors. Allí reclamó que debía cobrar penal y se quedó discutiendo un rato largo hasta que el juez decidió revisar la jugada a instancias del VAR.

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Finalmente, luego de algunos minutos, Facundo Tello se dio cuenta que había cometido un grosero error, rectificó su decisión y terminó cobrando penal para River. Ángel Correa lo cambió por gol y los de Eduardo Coudet se pusieron 2 a 0 a pocos minutos del cierre del encuentro.

DATOS CLAVE

  • River Plate cortó una racha de 6 derrotas seguidas tras vencer a Argentinos Juniors.
  • Gonzalo Montiel y Ángel Correa anotaron los goles de la victoria por 2 a 0.
  • Facundo Tello cobró penal para River Plate luego de la revisión del VAR.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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