El Millonario se impuso 2 a 0 al Bicho con goles de Gonzalo Montiel y Ángel Correa, de esta manera sumó sus primeros tres puntos en el torneo.

Toda racha llega a su fin y River logró cortarla el pasado domingo ante Argentinos Juniors en un Monumental repleto. El Millonario acumulaba 6 derrotas consecutivas entre la final del Apertura, el partido correspondiente a los 16avos de la Copa Argentina y las cuatro primeras fechas del Clausura, pero todo se terminó con el triunfo por 2 a 0 ante el Bicho con tantos de Montiel y Correa.

Más allá de la victoria, River mostró una clara mejoría en el juego y también una actitud irreprochable. Si bien es cierto que todavía no brilla ni explotó su potencial, los de Núñez sumaron tres puntos importantes y no solamente pensando en la tabla, sino también en lo anímico.

Si hay un jugador determinante para lo anímico en este River es Nicolás Otamendi. El marcador central optó por no tener vacaciones, terminó el Mundial y seis días después tenía su estreno oficial con la casaca del Millonario, esa que soñó con vestir durante años ya que nunca ocultó su fanatismo.

Otamendi y un rol clave en el penal a Correa

River lo ganaba 1 a 0 y cuando el partido estaba caliente en el segundo tiempo, Ángel Correa tomó la pelota por izquierda, encaró, le cometieron falta, pero continuó con la pelota, se metió en área y fue derribado alevosamente, pero Facundo Tello -árbitro del partido- decidió volver atrás y cobrar falta fuera del área.

Nicolás Otamendi, captado por las cámaras de ESPN que le hicieron un seguimiento especial- mostraron cómo salió corriendo de manera desesperada tras la insólita decisión de Tello. Inmediatamente corrió a sus compañeros e impidió que se acerquen los de Argentinos Juniors. Allí reclamó que debía cobrar penal y se quedó discutiendo un rato largo hasta que el juez decidió revisar la jugada a instancias del VAR.

¡EL CAPITÁN SE VOLVIÓ LOCO! Nicolás Otamendi fue con todo a reclamar el penal sobre Angelito Correa a Facundo Tello en River-Argentinos ¡Y TENÍA RAZÓN! pic.twitter.com/s1qjhBe4ip — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026

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Finalmente, luego de algunos minutos, Facundo Tello se dio cuenta que había cometido un grosero error, rectificó su decisión y terminó cobrando penal para River. Ángel Correa lo cambió por gol y los de Eduardo Coudet se pusieron 2 a 0 a pocos minutos del cierre del encuentro.

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