Correa, sobre Almada: “Podría estar en cualquier gigante de Europa, pero eligió a River”

Angelito fue el mejor del Millonario en la victoria ante Argentinos Juniors, inclusive marcó un tanto de penal.

Di Carlo habló en la semana y dijo que este equipo iba a arrancar, pero que necesitaba tiempo. También aclaró que en un club como River no hay tiempo, pero que estaba confiado que los resultados y el rendimiento llegarían. La realidad es que con el plantel que tiene el Millonario es difícil imaginar que no va a jugar bien al fútbol.

En este mercado de pases llegaron varios jugadores, entre ellos tres de muy buen pie: Tobías Andrada, Thiago Almada y Ángel Correa. En cuanto empiecen a sumar rodaje juntos, se conozcan más, se ensamblen entre sí, probablemente River funcione como pocos equipos del continente, porque los nombres invitan a pensar que va a ser así.

Ángel Correa llegó a River a días del inicio del Torneo Clausura y, casi sin entrenamientos con sus nuevos compañeros, se calzó la camiseta y debutó oficialmente contra Barracas Central. Luego sufrió un golpe ante Gimnasia, no estuvo contra Central y frente a Tigre no logó lucirse.

Su primer gran partido llegó el pasado domingo ante Argentinos Juniors en el Monumental. Angelito jugó con ciertas libertadores posicionales y lo hizo muy bien. Vertical, combinando con sus compañeros, pisando el área y siendo protagonista del segundo tanto: a él le hicieron el penal y fue quien lo cambió por gol.

Correa habló de Almada

Una vez terminado el partido, Ángel Correa dialogó con la prensa en zona mixta y fue consultado por Thiago Almada, su gran amigo: “Felices de tenerlo. Sabemos la clase de jugador que es. Hablo todos los días con él. Tenemos muchísima relación desde hace años. Podía estar en cualquier gigante de Europa y decidió venir a River… A este grandísimo club. Acompañarlo y tratar de disfrutar jugando juntos, para darle alegrías al club”.

Angelito analizó la victoria ante Argentina

River superó 2 a 0 a Argentinos Juniors y así lo analizó Correa: “Contento por el esfuerzo del equipo, veníamos de unas semanas muy complicadas donde lo estábamos intentando, trabajando bien en la semana, pero en los partidos no podíamos encontrar el juego que queríamos“.

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Además, agregó :”Hoy por momentos sabíamos que Argentinos también iba a venir a jugar a nuestra cancha, es un equipo que lo hace muy bien. Sabíamos que iba a ser un partido muy lindo pero necesitábamos ganar y la idea fue esa, ir a buscarlo desde el arranque con el empuje de nuestra gente que siempre está alentándonos. Contento porque deja la victoria en casa, esperemos seguir en este camino“.

Ángel Correa marcó de penal ante Argentinos Juniors. (Foto: Getty).

En relación a sus primeros partidos con la casaca del Millonario dijo: “Me siento contento, ayer lo hablaba junto con la familia porque hoy era el primer partido que iba a poder disfrutar porque desde que llegue venía atravesando desde México, de que no me dejaban salir. El club hizo un esfuerzo muy grande para que eso se dé”.

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“Llegué, hice la revisación médica y al otro día debuté con Barracas, fue una licuadora, fue todo muy rápido. Contra Gimnasia tuvo un golpe muy fuerte que contra Central no pude participar. Pasó todo muy rápido y hoy físicamente estoy al 100%, pude disfrutar del partido y contento porque lo ganamos“, completó Angelito.

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