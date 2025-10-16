Frank Fabra no seguirá en Boca y ya se confirmó a su reemplazante a costo cero

Luego de 10 años, una vez que finalice su contrato en diciembre, Frank Fabra le pondrá fin a su paso por Boca y se marchará con el pase en su poder en búsqueda de nuevas oportunidades, ya que en el último tiempo quedó relegado en la consideración de los entrenadores y se rompió su relación con el hincha.

Como consecuencia de esto, la dirigencia del Xeneize ya se puso manos a la obra y tiene planificado quién será el reemplazante del lateral izquierdo colombiano. Por el mismo no harán una erogación económica, debido a que es un futbolista surgido de las divisiones inferiores del club.

Según pudo saber Bolavip, el apuntado es Santiago Zampieri, el lateral izquierdo de 18 años que se destaca en la Reserva de Mariano Herrón, categoría en la que se asentó como titular y dejó jugadas virales como en el Superclásico ante River.

Más allá de que está pensado a futuro como el reemplazante de Fabra de cara a la temporada 2026, hoy por hoy no es la segunda opción que tiene Claudio Úbeda en el lateral izquierdo en caso de que el habitual titular, Lautaro Blanco, no esté disponible en algún encuentro.

Santiago Zampieri, jugador de Boca. (Foto: @santizampieri).

Es que, en los entrenamientos Úbeda suele probar con Malcom Braida para el equipo suplente, ya que el ex Instituto jugó en esta posición en San Lorenzo, en donde fue dirigido por Miguel Ángel Russo y su equipo de trabajo, que es el mismo que está actualmente en el Xeneize.

Además de esto, otra variante que tiene Úbeda a disposición en esta zona de la cancha es a Ayrton Costa. Si bien el ex Independiente hace las veces como segundo marcador central, a lo largo de su carrera también jugó como lateral izquierdo, por lo que podría ser utilizado allí.

Así las cosas, pensando en la temporada 2026, Zampieri comenzará a luchar por un lugar dentro del plantel principal del Xeneize y a competir con Lautaro Blanco por ser el lateral izquierdo. Cabe destacar que aún no hizo su debut en el primer equipo ni formó parte de una convocatoria.

Los números de Santiago Zampieri en la Reserva de Boca

Desde su debut en la Reserva del Xeneize, el lateral izquierdo de 18 años disputó un total de 29 partidos, en los que convirtió un gol y aportó cuatro asistencias. Además, recibió una sola tarjeta amarilla y no fue expulsado en 2438 minutos en cancha.

