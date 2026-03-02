Con Kishi Núñez, de Boca, como goleadora, Argentina logró clasificarse por segunda vez consecutiva al Mundial Sub 20

De estar 12 años sin clasificarse, a lograr la segunda clasificación consecutiva. La Selección Sub 20 goleó 3-0 a Colombia en el último partido del Sudamericano, el definitivo para conseguir su ticket para Polonia 2026. Y con autoridad, Argentina se metió en su segundo Mundial consecutivo. Es la segunda vez que ocurre desde que se disputan estos torneos: lo había logrado en 2006 y 2008.

Argentina tuvo una actuación más que destacada en el torneo, más allá de haber finalizado con la medalla de bronce, detrás de Brasil y del sorprendente Ecuador. Mostró trabajo en equipo, solidez en sus líneas, buenos planteos y mucho gol. Sí, muchos gritos: Kishi Núñez, jugadora de Boca, se llevó el trofeo a la goleadora del torneo con 7 en total. Pero, además, la nueva jugadora del Inter Annika Paz y la delantera de River Mercedes Diz sumaron 4 cada una.

Kishi con el premio a la goleadora del torneo. Foto CONMEBOL.

En total, Argentina metió 21 goles en los 9 partidos y no pudo convertir únicamente en las dos derrotas que tuvo, en la fase final: 0-1 ante Ecuador y 0-4 ante Brasil. A ambos equipos les había ganado en la fase de grupos, en la que terminó primera.

El equipo dirigido por Christian Meloni acompañado por la exBoca Clarisa Huber estará en Polonia del 5 al 27 de septiembre. En el último Mundial, disputado en Colombia en el 2024, Argentina logró superar la primera fase, tras caer ante Corea del Norte, vencer a Costa Rica e igualar con Países Bajos (3-3). Llegó a la etapa final por ser uno de los mejores terceros, pero perdió en octavos de final ante Alemania por 5-1. Para el equipo, el balance fue sumamente positivo y esta clasificación significa una continuidad en el proyecto de Juveniles de la AFA.

Kishi gol

Núñez, de 19 años, comenzó a jugar en Almirante Brown desde muy pequeña, fue goleadora en Argentinos Juniors jugando en la Primera B y en el 2022 pasó a Boca, con apenas 16 años. Tuvo un muy buen arranque y logró su primer título ese año, y luego de algunas intermitencias se terminó ganando un lugar en el equipo. Jugó su primera Libertadores en el 2022, mientras que en el 2024 logró el tercer puesto con el equipo de Florencia Quiñonez.

Publicidad

Publicidad

En la Selección comenzó su camino en el 2020, pero desde su llegada a Boca se convirtió en una referente de los equipos juveniles. Este es su segundo Sudamericano Sub 20 y ya participó del Mundial en Colombia: uno de sus goles, a Costa Rica estuvo nominado por la FIFA para el premio Marta. En la Mayor, debutó el 31 de mayo del 2024 ante Costa Rica y fue parte de los primeros partidos del equipo de Germán Portanova en la Liga de Naciones, torneo clasificatorio al Mundial 2027 en Brasil.

En las redes se despidió de los Sudamericanos Juveniles: “Orgullosa de todo el plantel que logramos construir, feliz de ser parte de este proceso que construimos todas juntas, se fue mi último Sudamericano de la mejor manera“.

Los goles de Diz

Mercedez Diz no es ninguna sorpresa: en el 2024, fue goleadora y mejor jugadora de la Fiesta Conmebol en la categoría Sub 16. Juega en River como delantera, posición que heredó de su padre Facundo, quien pasó por All Boys, Banfield, Platense y la MLS, entre otros equipos. Luego de su paso por el fútbol se dedicó a la política en Navarro, ciudad donde nació Mecha, y hoy es Intendente.

Publicidad

Publicidad

Diz, con la 11, celebra uno de sus goles. Foto AFA

No es su único familiar ligado al deporte: su abuelo paterno fue un reconocido atleta paralímpico. Se destacó en atletismo adaptado, natación adaptado y básquet en silla de ruedas. Participó en dos Juegos Paralímpicos: Tokio 1964 (7 medallas) y Tel Aviv 1968 (4 medallas); además de representar a la Argentina en múltiples competencias internacionales.

Ante Colombia, Mercedes se despachó con goles de todo tipo: en primero, es Denise García Rojo la que define cruzado de derecha, pero se desvía en Mercedes para que la pelota tome un rato efecto y se meta en el arco; el segundo fue un cabezazo tras un córner y el tercero, también de cabeza, pero desde un centro de Kishi Núñez desde la derecha.

Publicidad

Publicidad

El torneo

Brasil se quedó una vez más con el Sudamericano Sub 20, como en todas las ediciones que se llevan disputadas. Fue segundo en la fase de grupos, tras perder con Argentina 2-1 por la cuarta fecha: con goles de Kishi Núñez y Denise García Rojo, el equipo de Meloni logró por primera vez en este torneo y en esta categoría impornerse ante la Verdeamarelha.

Sin embargo, cuando se volvieron a cruzar en la fase final, fue victoria de las campeonas por 4-0. En el Hexagonal, vencieron a Venezuela por la última fecha y lograron nuevamente el título y la clasificación al Mundial.

En Polonia estarán acompañadas por Ecuador, que realizó un gran torneo y se quedó con el subcampeonato, Argentina y Colombia, que pese a la derrota logró su ticket. Para el equipo de Meloni este Sudamericano es un objetivo cumplido y ahora intentarán llegar aún más lejos en el próximo Mundial.

Publicidad