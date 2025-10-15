Brilló en el triunfo de Argentina vs. Colombia en el Mundial Sub 20 y los hinchas de Boca estallaron: “Es un insulto que no tenga minutos”

En el marco de la segunda semifinal del Mundial Sub 20 de Chile, la Selección Argentina, con gol de Mateo Silvetti, venció por 1 a 0 a la Selección Colombia y clasificó a la final del certamen, instancia en la que se enfrentará a la Selección de Marruecos, que eliminó a Francia.

Al igual que a lo largo del torneo, una de las figuras del elenco comandado por Diego Placente fue Milton Delgado, el mediocampista central de Boca. En esta oportunidad, dio un gran pase a Gianluca Prestianni en la jugada que derivó en el único gol del partido.

Como consecuencia de esto, los hinchas del elenco de la Ribera estallaron en las redes sociales, en donde elogiaron al futbolista surgido de las divisiones inferiores del club. Además, pidieron expresamente que tenga minutos en el primer equipo, algo que no sucedió en la segunda parte de la temporada.

“Es un insulto al fútbol que Gorosito y Delgado no tengan minutos en Boca.”, “Cláusula de 200 millones para Delgado”, “Qué jugador del carajo es Delgado”, “Milton Delgado titular por favor”, “Delgado no puede no ser titular”, “Lo de Delgado no tiene calificativo posible”, “Que Boca no use a Delgado es inentendible”, fueron algunos de los comentarios.

A lo largo de todo el Mundial Sub 20, Delgado disputó todos los minutos en las seis presentaciones de la Albiceleste, en una clara muestra de la importancia que tiene en el equipo titular. Además, aportó una asistencia en la fase de grupos.

El partido de Milton Delgado en números

45 toques de pelota

28 de 32 pases completos (88%)

2 faltas recibidas

4 de 4 barridas completas

1 intercepción

2 recuperaciones

6 de 9 duelos terrestres ganados

Los comentarios de los hinchas de Boca pidiendo por Milton Delgado

