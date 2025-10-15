Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

Brilló en el triunfo de Argentina vs. Colombia en el Mundial Sub 20 y los hinchas de Boca estallaron: “Es un insulto que no tenga minutos”

El mediocampista central tuvo un buen rendimiento en la semi y fue elogiado por sus hinchas.

Por Marco D'arcangelo

Argentina y Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20.
© Prensa AFAArgentina y Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20.

En el marco de la segunda semifinal del Mundial Sub 20 de Chile, la Selección Argentina, con gol de Mateo Silvetti, venció por 1 a 0 a la Selección Colombia y clasificó a la final del certamen, instancia en la que se enfrentará a la Selección de Marruecos, que eliminó a Francia. 

Al igual que a lo largo del torneo, una de las figuras del elenco comandado por Diego Placente fue Milton Delgado, el mediocampista central de Boca. En esta oportunidad, dio un gran pase a Gianluca Prestianni en la jugada que derivó en el único gol del partido. 

Como consecuencia de esto, los hinchas del elenco de la Ribera estallaron en las redes sociales, en donde elogiaron al futbolista surgido de las divisiones inferiores del club. Además, pidieron expresamente que tenga minutos en el primer equipo, algo que no sucedió en la segunda parte de la temporada. 

“Es un insulto al fútbol que Gorosito y Delgado no tengan minutos en Boca.”, “Cláusula de 200 millones para Delgado”, “Qué jugador del carajo es Delgado”, “Milton Delgado titular por favor”, “Delgado no puede no ser titular”, “Lo de Delgado no tiene calificativo posible”, “Que Boca no use a Delgado es inentendible”, fueron algunos de los comentarios. 

A lo largo de todo el Mundial Sub 20, Delgado disputó todos los minutos en las seis presentaciones de la Albiceleste, en una clara muestra de la importancia que tiene en el equipo titular. Además, aportó una asistencia en la fase de grupos. 

El partido de Milton Delgado en números

  • 45 toques de pelota
  • 28 de 32 pases completos (88%)
  • 2 faltas recibidas
  • 4 de 4 barridas completas
  • 1 intercepción
  • 2 recuperaciones
  • 6 de 9 duelos terrestres ganados
Publicidad

Los comentarios de los hinchas de Boca pidiendo por Milton Delgado

Publicidad
El abogado de Boca revivió la polémica entre Talleres, Cristian Pavón y los 2.5 millones de adelanto: “Nadie puede explicar por qué pasó esto”

ver también

El abogado de Boca revivió la polémica entre Talleres, Cristian Pavón y los 2.5 millones de adelanto: “Nadie puede explicar por qué pasó esto”

Los millones que se ahorra Boca por la salida de Chiquito Romero a Argentinos Juniors

ver también

Los millones que se ahorra Boca por la salida de Chiquito Romero a Argentinos Juniors

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Está todo bien con el Flaco López, pero el tercer 9 de la Selección tenía que ser Mateo Retegui y Scaloni lo subestimó"

ggrova
german garcía grova

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

Lee también
Cuándo se juega la final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos
Mundial Sub 20

Cuándo se juega la final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos

El gol de Mateo Silvetti para meter a Argentina en la final del Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

El gol de Mateo Silvetti para meter a Argentina en la final del Mundial Sub 20

¿Por qué la Selección Argentina juega ante rivales tan flojos en la previa de un Mundial?
Selección Argentina

¿Por qué la Selección Argentina juega ante rivales tan flojos en la previa de un Mundial?

Placente destacó a 3 jugadores de la Selección Argentina tras la clasificación a la final
Selección Argentina

Placente destacó a 3 jugadores de la Selección Argentina tras la clasificación a la final

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo