No debutó en Boca, tiene contrato hasta 2027 y fue elegido como uno de los mejores talentos del mundo

El defensor central Matías Satas forma parte del ranking que presentó el medio británico The Guardian.

Por Marco D'arcangelo

Matías Satas, defensor de Boca.
Matías Satas, defensor de Boca.

Como suele hacerlo en cada año, el prestigioso medio británico The Guardian, realizó su tradicional informe con los futbolistas más prometedores del mundo. En esta temporada, el mismo estuvo enfocado en los juveniles categoría 2008, quienes participarán del Mundial Sub 17 de Qatar

Dentro de los 60 jugadores más prometedores del mundo de la categoría 2008, aparece un representante de Boca. El mismo, es el defensor central Matías Satas, quien es un habitual convocado para la Sub 17 de la Albiceleste y que formará parte de la próxima cita mundialista.

Además, en esta temporada fue parte del plantel de la Sub 20 que se consagró campeón de L’Alcudia, en donde no solamente se convirtió en una pieza clave para el equipo de Diego Placente, sino que también fue uno de los portadores de la cinta de capitán a lo largo del certamen. 

En 2017, con tan solo 9 años, el nacido en Morón llegó a las divisiones inferiores del Xeneize para iniciar su camino. Ahora, con 17 años, ya firmó su primer contrato como profesional, que tiene extensión hasta el 31 de diciembre de 2027, y espera por hacer su debut en Primera. 

“Me dicen que me parezco a Cuti Romero o a Lisandro Martínez”, comentó en una oportunidad el central para hablar sobre su forma de juego. En esta temporada, Fernando Gago lo llevó a la pretemporada con el primer equipo, y luego hizo su debut en la Reserva en el Torneo Clausura. 

Thomas De Martis, el otro argentino en el ranking

Además del mencionado Satas, hay otro futbolista argentino dentro de este ranking. El mismo, es Thomas De Martis, el delantero que se desempeña en la Reserva de Lanús y que ya hizo su debut en el primer equipo. Además, fue el goleador en la consagración de L’Alcudia. 

19 partidos, 2 goles y una asistencia son sus números en la Reserva del Granate, en la que estuvo 826 minutos en cancha. Por otro lado, en el primer equipo de Lanús, disputó otros dos encuentros, en los que vio 12 minutos y no aportó tantos.

Marco D'arcangelo

