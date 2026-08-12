La respuesta de Paredes sobre los dos saques del medio de Boca ante Recoleta: “El árbitro lo dijo”

El volante xeneize explicó que la responsabilidad del error en el duelo de Copa Sudamericana se debió a una orden del árbitro.

Boca venció por 3 a 1 a Recoleta en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y se ilusiona con asegurar el pase a la próxima ronda del certamen el próximo martes en Asunción.

Más allá de los goles y de la actuación xeneize en el Ducó, uno de los puntos que más curiosidad despertó fue lo que sucedió en los segundos iniciales de ambos tiempos, ya que tanto en la primera parte como en la segunda sacó Boca desde el medio.

La insólita situación se volvió viral de manera instantánea. La explicación llegó de parte de Leandro Paredes, a quien le consultaron sobre dicha cuestión apenas terminó el partido. “Sí, nos dimos cuenta que habíamos sacado ya, pero el árbitro dijo que sacaba Boca. Y bueno, sacamos”, expresó el capitán xeneize al respecto.

"EL ÁRBITRO DIJO QUE SACABA BOCA Y SACAMOS", Leandro Paredes habló sobre los dos saques del medio del Xeneize ante Recoleta. pic.twitter.com/4VYisq3cbP — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2026

La equivocación, así, quedó a manos del árbitro chileno Piero Maza, quien no tomó nota del saque del medio de parte de Boca en la primera parte y le cedió nuevamente el saque en el complemento.

Qué dice el reglamento sobre la cuestión

La cuestión se trató estrictamente de un error arbitral y no una falla de Boca, ya que el Xeneize cumplió órdenes de Piero Maza. Lo que suele suceder cuando un colegiado comete un error es que el ente encargado de dicho encuentro puede parar al juez por una fecha a modo de sanción. Para el club de la Ribera no hay ningún riesgo.

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Cuándo es la vuelta entre Recoleta y Boca

Tras el 3-1 de Boca a Recoleta en Buenos Aires, la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el próximo martes 18 de agosto a las 19, hora argentina, en el Estadio Defensores del Chaco, en Paraguay. El Xeneize contará con 20 mil localidades para sus hinchas. El compromiso se podrá ver por Disney+.