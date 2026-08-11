CONMEBOL anunció las nuevas fechas de la serie entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026

A raíz de la catástrofe en Colombia por el terremoto de este lunes, CONMEBOL reprogramó la serie completa entre River e Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Este martes, el organismo anunció las nuevas fechas.
El duelo de ida, en Bogotá, se jugará finalmente el miércoles 19 de agosto, es decir, con una semana de retraso. La vuelta correrá con la misma suerte y se disputará en el Estadio Monumental, el miércoles 26 de agosto.
El comunicado de CONMEBOL
La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informa la reprogramación de los partidos entre Independiente Santa Fe (COL) y River Plate (ARG), correspondientes a los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2026.
En ese sentido, se comunica que las fechas de ambos encuentros han sido modificadas, quedando establecidas de la siguiente manera:
IDA:
Partido n°133: Santa Fe (COL) vs. River Plate (ARG)
Fecha: 19 de agosto de 2026
Hora local: 19:30h – (00:30h GMT)
Sede: Estadio Nemesio Camacho El Campín – Bogotá, Colombia
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VUELTA:
Partido n°141: River Plate (ARG) vs. Santa Fe (COL)
Fecha: 26 de agosto de 2026
Hora local: 21:30h – (00:30h GMT)
Sede: Estadio Más Monumental – Buenos Aires, Argentina
El cuadro de la Copa Sudamericana 2026
Datos clave
- CONMEBOL reprogramó el cruce entre River Plate y Santa Fe por un terremoto.
- El partido de ida en Bogotá se disputará el 19 de agosto.
- La revancha se jugará en el Estadio Monumental el 26 de agosto.