CONMEBOL anunció las nuevas fechas de la serie entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026

Tras la suspensión del partido de ida por los terremotos en Colombia, la serie completa cambió de fechas.

A raíz de la catástrofe en Colombia por el terremoto de este lunes, CONMEBOL reprogramó la serie completa entre River e Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Este martes, el organismo anunció las nuevas fechas.

El duelo de ida, en Bogotá, se jugará finalmente el miércoles 19 de agosto, es decir, con una semana de retraso. La vuelta correrá con la misma suerte y se disputará en el Estadio Monumental, el miércoles 26 de agosto.

El comunicado de CONMEBOL

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informa la reprogramación de los partidos entre Independiente Santa Fe (COL) y River Plate (ARG), correspondientes a los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2026.

En ese sentido, se comunica que las fechas de ambos encuentros han sido modificadas, quedando establecidas de la siguiente manera:

IDA:

Partido n°133: Santa Fe (COL) vs. River Plate (ARG)

Fecha: 19 de agosto de 2026

Hora local: 19:30h – (00:30h GMT)

Sede: Estadio Nemesio Camacho El Campín – Bogotá, Colombia

VUELTA:

Partido n°141: River Plate (ARG) vs. Santa Fe (COL)

Fecha: 26 de agosto de 2026

Hora local: 21:30h – (00:30h GMT)

Sede: Estadio Más Monumental – Buenos Aires, Argentina

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El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

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