Jugador por jugador: los puntajes de Boca ante Recoleta por la ida de los 8avos de final de la Copa Sudamericana

Las calificaciones del Xeneize en el 3 a 1 ante el conjunto paraguayo.

Boca venció por 3 a 1 a Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y le hizo precio al combinado paraguayo. El Xeneize tuvo una buena performance, aunque erró muchos goles y terminó el duelo 11 vs. 9 por la expulsión de dos rivales. El próximo martes, en Asunción, se define la llave. A continuación, los puntajes xeneizes del compromiso.

Álvaro Montero (5): no tuvo responsabilidad en el gol, ya que el remate de Pedro Ríos, autor del tanto, se desvió en Lozano y le cambió la dirección del tiro. No tuvo mayores intervenciones ni atajadas, salvo una tapada clave que evitó lo que pudo haber sido el 0-2.

Leandro Lozano (6): se desvió en él el remate de Ríos que terminó en el gol de Recoleta. Intentó generar peligro con subidas por la banda, pero estuvo muy solo con la centralización de Aranda. En el complemento, con los ajustes tácticos, mejoró y mostró su mejor versión en ataque.

Lautaro Di Lollo (4): flojo primer tiempo del zaguero. Superado por los atacantes rivales y constantemente mal parado. No se lo ve cómodo en el retroceso con el equipo tan adelantado. En el complemento no tuvo muchas intervenciones, ya que Recoleta prácticamente no atacó al estar en minoría numérica.

Ayrton Costa (4): apenas más sólido que Di Lollo, no perdió tanto su marca y mostró firmeza al retroceder. Tuvo una acción ofensiva de peligro con un cabezazo que tapó el arco rival. Fue amonestado por una falta lejana y salió reemplazado a los 70′ por Marco Pellegrino.

Lautaro Blanco (5): sin muchas intervenciones en ataque y en defensa, fue el más parejo en la defensa. Fue reemplazado en el entretiempo por Sebastián Villa.

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Milton Delgado (7): parejo desde el armado del juego, tuvo situaciones claras de gol en la primera parte, que capitalizó en el complemento con el primer tanto que convirtió en su carrera. Gracias a su ingreso en el 11 titular, Boca sigue en levantada.

Leandro Paredes (7): no tuvo el protagonismo habitual en el primer tiempo, pero manejó los hilos en el primer tiempo con sus pases filtrados y sus intercepciones. En el complemento, fue clave su levantada para todo Boca avance metros y genera situaciones de peligro en conjunto.

Santiago Ascacibar (8): una máquina de llegar al área y de generar situaciones de peligro. Llegó a su cuarto partido consecutivo sumando goles y tuvo participación directa en el juego como opción de pase en mitad de cancha.

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Tomás Aranda (6): con aciertos y errores, sus individualidades generaron peligro constante en la defensa de Recoleta. Gambeteó, pasó, pateó y complicó al rival en ofensiva. Pecó un poco a la hora de largar la pelota, pero así y todo es el más peligroso del Xeneize. Fue el mejor en el primer tiempo y no desentonó en el complemento, aunque erró varias oportunidades de gol.

Miguel Merentiel (5): tuvo varias oportunidades que desperdició, incluido un cabezazo en el área chica que pegó en el palo. Sigue negado con el gol, aunque estuvo más participativo con el juego y hasta dio una asistencia deluxe a Flores.

Leonel Flores (8): peligrosidad en el primer tiempo, sin tanta precisión. En el complemento se pasó a la derecha y mostró su mejor versión, coronando la jornada con un infernal gol de volea. Hizo expulsar a los dos jugadores de Recoleta.

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INGRESARON

Sebastián Villa (7): su ingreso cambió el partido. Destrabó el partido con dos asistencias a Ascacibar y Milton Delgado. Volvió locos a los defensores rivales y mostró sus mejores minutos desde que regresó a Boca.

Marco Pellegrino (5): jugó 20 minutos pero no tuvo injerencia en la defensa.

Kevin Zenón (-): insuficientes minutos en cancha para ser calificado.

Ángel Romero (-): insuficientes minutos en cancha para ser calificado.