El entrenador serbio, que pasó por el Ciclón a fines de la década del 80, se refirió al Mundial de Messi y la continuidad de Scaloni.

En 1987, Bora Milutinovic, entrenador serbio, llegó a San Lorenzo. Fue toda una novedad para el fútbol argentino y si bien estuvo apenas ocho partidos en Boedo, el DT adquirió sentido de pertenencia, a tal punto que casi a 40 años de su paso por el Ciclón lo sigue recordando.

En diálogo con el periodista Rodrigo Rea, Milutinovic destacó a la hinchada del Ciclón: “La hinchada de San Lorenzo es la mejor del mundo, todas en Argentina son apasionadas pero la de San Lorenzo es la mejor del mundo. Tengo un gran recuerdo, aprendí muchas cosas de San Lorenzo. Cuando me preguntaban porque venía yo decía que venía a descubrir el fenómeno del futbol argentino”.

Además, agregó: “Estuve ocho partidos, le gané a Boca en la Bombonera y salí en la tapa de El Gráfico, je. Después de ese partido me fui y salía en las tapas: la huida de Bora y yo decía que no era huida, yo decía que venia a descubrir el fenómeno del futbol argentino y así fue. El fenómeno del futbol argentino es la pasión que tienen los argentinos. Teníamos jugadorazos, con una mentalidad y una pasión increíble, todo fue maravilloso en esa estadía”.

Milutinovic habló de la continuidad de Scaloni

El serbio fue consultado por la continuidad de Scaloni y dijo: “¿Sobre que alcanzó un techo por lo que logró? Claro que si, pero una persona inteligente como el demostró que todo es posible, él con su filosofía una simple como disfrutar el juego, juega y sobre todo el ambiente del equipo y por la forma en la que jugaron se demuestra que tienen un ambiente extraordinario“.

Bora Milutinovic. (Foto: Getty).

El Mundial de Messi

“Podemos decir muchas cosas de el, Argentina tiene suerte de tener un jugador con esa capacidad dentro y fuera de la cancha. Me da mucha alegría por él y su familia el mundial que tuvo y por toda la gente de Rosario”, analizó el entrenador serbio.

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El duelo contra Inglaterra

Bora Milutinovic reflexionó sobre el duelo entre Argentina e Inglaterra y dijo: “Contra Inglaterra fue un partido inolvidable y emocionante, los jugadores mostraron una personalidad y un carácter impresionante, por no decir una palabra que no puedo pero ustedes saben que, je. Tuvieron un patriotismo que solo uno puede ver en Argentina“.

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