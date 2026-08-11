Boca 0 Recoleta 1 EN VIVO y ONLINE por la Copa Sudamericana 2026: expulsado Wilfredo Báez

El Xeneize abre la serie de octavos de final recibiendo al conjunto paraguayo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

La insólita expulsión a Báez

EXPULSADO BÁEZ EN RECOLETA



Por este codazo sobre Flores, el jugador del equipo paraguayo vio la roja en el final del primer tiempo.



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Triple palo en el área de Recoleta

DOS MILAGROS EN EL ÁREA DE RECOLETA



El palo y el travesaño salvaron al equipo paraguayo del empate de Boca.



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Pedro Ríos adelantó a Recoleta

¡GOL DE RECOLETA, QUE LE GANA A BOCA!



Remate de Ríos con desvío en el medio, el equipo paraguayo se pone 1-0 en Huracán



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Por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, Boca recibe a Recoleta en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. El equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará imponerse en Parque Patricios para llegar bien a la revancha dentro de siete días.

Una vez finalizado este cotejo, los dos equipos tendrán que afrontar sus respectivos compromisos por el torneo local y luego pondrán en foco en la vuelta. Dicho encuentro será el martes 18 de agosto a partir de las 19 horas de Argentina.

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La formaciones de Boca y Recoleta

Boca está confirmado y formará con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Por su parte, el equipo paraguayo saltará al campo de juego con Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Wilfredo Báez, Ronald Domínguez, Alexander Franco, Pedro Ríos; Paul Charpentier, Aldo González.