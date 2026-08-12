Agustín García Basso habló sobre la chance de pasar de Racing a Independiente: “Quiero ponerme la camiseta y rendir”

El defensor central se encuentra en libertad de acción y espera por ofertas en el cierre de este mercado de pases.

Luego de rescindir su contrato con Racing, donde ya no era tenido en cuenta, el defensor central Agustín García Basso se encuentra en libertad de acción, a la espera de conseguir un nuevo club. En ese sentido, Independiente se puso en contacto para intentar contratarlo.

Al respecto de la chance de cambiar de vereda en Avellaneda, el surgido de las divisiones inferiores de Boca habló en una entrevista con ESPN F12, en la que agradeció su paso por la Academia, pero tampoco le cerró la puerta a la chance de llegar al Rojo, que busca un central.

“Sé que se han comunicado. Quizá no me puse a pensarlo detenidamente, creo que es algo que estamos evaluando con varias ofertas con mi agente. Siempre lo digo, una oferta de trabajo nunca es una falta de respeto”, inició al revelar que los contactos con el club fueron ciertos.

Siguiendo por la misma línea, afirmó que todavía no tiene una definición al respecto: “No me puse a pensar en eso, estoy entrenando por mi cuenta para aprovechar el desafío que salga en mi carrera. Con los campeonatos arrancados quiero ponerme la camiseta y rendir”.

“Soy un trabajador y hoy en día no tengo empleo. Estoy viendo qué decisión tomar en base a las ofertas que tengo. No sé qué puede generar que me vaya a Independiente. Es un juego un poco macabro y no quiero entrar. Enfocar a alguien y empezar a hablar mal de él, prefiero no entrar en eso. Soy agradecido a Racing, fui muy feliz y ahora estoy tratando de conseguir un trabajo”, sumó.

🔥 ¿Agustín García Basso puede pasar de Racing a Independiente? Esto contestó el defensor central de 34 años que acaba de quedar libre de la Academia: "SE HAN COMUNICADO, PERO NO ME PUSE A PENSARLO DETENIDAMENTE".



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Y explicó la polémica por su posible llegada a San Lorenzo meses atrás: “Fue una posibilidad San Lorenzo, ya que en mi caso había perdido bastante terreno en el equipo. Habían consultado ante la lesión de Gastón Hernández, pero a veces se dicen cosas como que tenía arreglado el contrato. Los jugadores somos los últimos en enterarnos de algunas situaciones. Mi agente si no está todo cocinado no me llama porque estaba en competencia y tenía partidos por delante. Eso no lo veo lindo y a veces se mal habla del jugador. Era una posibilidad, no estaba todo cerrado. San Lorenzo ahora tiene ese cupo y verá que posición quiere reforzar”.

Para cerrar, también explicó que podría caerse la chance de irse a Newell’s, que también estaba interesado en él: “No sé si seguirá estando la posibilidad de Newell’s porque fue pasando el tiempo y tenía las cosas preparadas pero no se pudo terminar de cerrar”.

García Basso, cerca de U. Católica

Dentro de las ofertas que tuvo, según pudo saber Bolavip, el defensor central llegó a un acuerdo de palabra con Universidad Católica de Chile para convertirse en nuevo refuerzo de los Cruzados, que se encuentran disputando la Copa Conmebol Libertadores.

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En caso de eliminar a Estudiantes de La Plata en octavos de final (empataron 1 a 1 la ida en Argentina), el defensor central podría sumarse a la lista de buena fe para disputar la instancia de cuartos de final.

Los números de Agustín García Basso en Racing

En las dos temporadas y media en el elenco de Avellaneda, el defensor disputó un total de 69 partidos, en los que marcó un gol y aportó tres asistencias. Además recibió 11 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5827 minutos en cancha. Además, ganó dos títulos internacionales.

Datos claves

Agustín García Basso quedó libre tras rescindir su contrato con Racing.

quedó libre tras rescindir su contrato con Racing. Independiente inició contactos para contratar al defensor en este mercado.

inició contactos para contratar al defensor en este mercado. 69 partidos y dos títulos cosechó el futbolista durante su ciclo anterior.