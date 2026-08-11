Con un gran rendimiento en el segundo tiempo, Boca Juniors cosechó una victoria por 3-1 ante Recoleta en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y puso un pie en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ahora, vuelve a enfocarse en el Torneo Clausura, donde rápidamente recibió un revés.

Es que, tras el empate ante Vélez del último fin de semana, el club de la Ribera había logrado meterse en zona de clasificación a los octavos de final, aunque con lo justo, con solo 5 sobre 12 puntos disputados. Este martes, ya no ocupa ese lugar en la Zona A.

En el último partido de la Fecha 4, Lanús goleó a Talleres este martes por la noche en el Estadio Mario Alberto Kempes. El Granate se quedó con el cruce directo entre equipos que aspiraban a meterse entre los 8 con una victoria.

Con goles de Dylan Aquino, Yoshan Valois y Matias Sepúlveda, todos en el complemento, Lanús trepó hasta la quinta posición en la Zona A del Torneo Clausura, desplazando a Boca hasta el noveno puesto, que significaría una eliminación en el certamen.

GOLEADA EN CÓRDOBA Y SAMPAOLI NO LO PUEDE CREER



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A favor del Xeneize, aún restan 11 compromisos en la etapa regular, por lo que tiene tiempo de sobra para sumar los puntos necesarios y pelear por un lugar en el cuadro de Playoffs para la disputa del título. Por lo pronto, este sábado visitará a Platense en Vicente López.

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Así está la tabla del Torneo Clausura

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