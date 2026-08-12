La razón del malestar del entorno de Julián Álvarez con Diego Simeone en la novela de Atlético de Madrid y Barcelona

La Araña tuvo una conversación con el Cholo para intentar facilitar su salida del Colchonero, pero no obtuvo la respuesta deseada. Detalles.

La situación de Julián Álvarez en Atlético de Madrid es cada vez más completa. El argentino quiere irse a Barcelona, pero el Colchonero no da el brazo a torcer. En las últimas horas, el jugador buscó ayuda de Diego Simeone, pero la reunión entre ambos no tuvo el resultado deseado.

De acuerdo a lo informado por tribuna.com, en las últimas horas hubo una charla privada entre la Araña y el entrenador. En buenos términos, el jugador le dio sus razones para querer mudarse a Cataluña y le pidió que lo ayudara para cambiar la postura del club.

El entorno de Julián considera que el Cholo tiene suficiente peso interno como para destrabar la situación. Sin embargo, el estratega argentino eligió mantenerse al margen, dejando en claro que la decisión es 100% de la directiva y que él solo podrá ayudarlo a crecer dentro del club.

La respuesta de Simeone causó malestar entre los que rodean a la Araña. Mientras tanto, el ex Manchester City seguirá entrenando a la espera de una resolución antes del cierre del mercado de pases, que será recién a fines de agosto.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

En sus dos temporadas con la camiseta del Colchonero, Julián disputó un total de 106 compromisos en los que aportó 49 goles y 18 asistencias. Desafortunadamente, no logró sumar títulos en lo que va de este pasaje por el club madrileño.

Síntesis

Julián Álvarez solicitó irse al Barcelona, pero Atlético de Madrid rechaza venderlo.

solicitó irse al Barcelona, pero Atlético de Madrid rechaza venderlo. Diego Simeone se mantuvo al margen y rechazó destrabar la salida de Álvarez.

se mantuvo al margen y rechazó destrabar la salida de Álvarez. La resolución del pase de Álvarez se esperará antes de fines de agosto.