Con minutos y resultado exactos: la predicción de Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana 2026, según la IA

Como local en Huracán, el Xeneize afronta el primer capítulo de la serie de los octavos de final.

Por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors busca dar el primer golpe ante Recoleta como local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Por el mal estado del campo de La Bombonera, el Xeneize debió mudarse a la casa de Huracán.

Tras superar los Playoffs ante O’Higgins, el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena chocará ante los paraguayos con el objetivo de conseguir un resultado positivo que les dé tranquilidad para cruzar la frontera la próxima semana.

En ese contexto, BOLAVIP le pidió a la Inteligencia Artificial de Gemini que realice un pronóstico con el resultado exacto de este encuentro de ida. La IA soltó una victoria por 2-0 a favor de Boca con goles de Miguel Merentiel y Carlos Palacios, que volvió a ser convocado para este compromiso.

Merentiel necesita sumar confianza. (Foto: Getty)

La IA predijo una victoria de Boca ante Recoleta

34′ PT – GOL DE MERENTIEL – BOCA 1-0 RECOLETA

“Tras una primera media hora de mucha fricción donde al Xeneize le cuesta romper el candado defensivo paraguayo, Boca presiona y recupera una pelota clave en tres cuartos de cancha. Toca rápido hacia la banda izquierda para el juvenil Leonel Flores, quien desborda a pura velocidad y lanza un centro rasante. Merentiel, anticipándose a los centrales en el primer palo, define cruzado de primera para vencer al arquero y abrir el marcador”.

33′ ST – GOL DE PALACIOS – BOCA 2-0 RECOLETA

“En el complemento, con un Recoleta adelantado algunos metros para buscar el empate, Boca aprovecha los espacios de contragolpe. Santiago Ascacíbar corta en el mediocampo y mete un pase filtrado a la espalda de la defensa. El chileno Palacios domina en carrera, pisa el área, engancha hacia adentro y saca un derechazo potente al ángulo, sentenciando el partido de ida y dándole tranquilidad al equipo de Arruabarrena”.

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La posible formación de Boca para enfrentar a Recoleta

Así las cosas, el Xeneize saldría a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

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