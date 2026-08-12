Las alineaciones de PSG y Aston Villa por la Supercopa de Europa

En Alemania se define al primer campeón de la temporada en el fútbol europeo.

En el Red Bull Arena de Alemania, PSG, campeón de la UEFA Champions League, se enfrenta a Aston Villa, campeón de la Europa League para conocer al ganador de la Supercopa de Europa, en la que los franceses defienden el título de la temporada pasada.

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Para este encuentro, Luis Enrique tiene a todo su plantel a disposición, aunque en el banco de suplentes esperarían por su oportunidad Fabián Ruiz y Ousmane Dembelé, debido a que regresaron hace poco de sus vacaciones tras disputar el Mundial con sus respectivas selecciones.

Aston Villa, por su parte, tendrá una baja sensible. Esto se debe a que el arquero Emiliano Martínez sigue licenciado de vacaciones, por lo que el entrenador Unai Emery decidió preservar al argentino y en su lugar estará el arquero neerlandés Marco Bizot.

Las posibles formaciones de PSG y Aston Villa por la Supercopa de Europa

PSG: Matvey Safonov; Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery; Maghnes Akliouche, Desiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Aston Villa: Marco Bizot; Matt Cash, Victor Lindelof, Pau Torres, Ian Maatsen; John McGinn, Joao Gomes, Boubacar Kamara, George Hemmings; Emiliano Buendía y Brian Madjo. DT: Unai Emery.

Datos claves

PSG y Aston Villa definen la Supercopa de Europa en el Red Bull Arena.

definen la Supercopa de Europa en el Red Bull Arena. Emiliano Martínez no jugará en Aston Villa por estar licenciado de sus vacaciones.

no jugará en Aston Villa por estar licenciado de sus vacaciones. Marco Bizot ocupará el arco del equipo inglés en reemplazo del guardameta argentino.