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Tras festejar como Carlos Tevez, Leonel Flores reveló quiénes eran sus ídolos cuando era chico

El delantero nombró a dos futbolistas que miró mucho a lo largo de su formación como futbolista. Uno de ellos sigue en el club.

"De chico miraba mucho al Chango Zeballos y a Neymar"
© Boca"De chico miraba mucho al Chango Zeballos y a Neymar"

Leonel Flores volvió a ser el punto más destacado de Boca en la victoria sobre Recoleta. Con un golazo para el 3 a 1, festejado al mejor estilo Carlos Tevez, el delantero continúa dejando en claro que goza de un gran presente. Tras el partido, tomó la palabra.

El gol fue algo muy lindo. La verdad que sí, lo vengo buscando hace ya un par de partidos y por suerte se me pudo dar hoy“, soltó el jugador, que contó cómo fue el trasfondo de su celebración: “En la concentración Miguel (Merentiel) me había dicho que hagamos el festejo del Apache. Justo se dio y bueno, lo hicimos“.

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Sobre el apoyo de Arruabarrena y los referentes, expresó: “Me ayudan mucho. Ellos me piden que encare, que no pierda eso, que haga lo que vengo haciendo en estos partidos. Me dan mucha confianza”.

Posteriormente, respondió sobre quiénes eran sus grandes referentes cuando era -más- chico: “Cuando yo estaba más abajo miraba al Chango (Zeballos) y me gustaba mucho. Me gusta mucho también cómo juega él, lo tenemos todavía en las prácticas, lo vemos y la verdad que es una cosa de locos. Y de afuera me gusta Neymar“.

Cuándo es la vuelta entre Recoleta y Boca

Tras el 3-1 de Boca a Recoleta en Buenos Aires, la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el próximo martes 18 de agosto a las 19, hora argentina, en el Estadio Defensores del Chaco, en Paraguay. El Xeneize contará con 20 mil localidades para sus hinchas. El compromiso se podrá ver por Disney+.

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Joaquín Alis
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