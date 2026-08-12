Cristiano Ronaldo se solidarizó con Leo Messi en el posteo por la muerte de Jorge: “Mucha fuerza”

El portugués se expresó en los comentarios de la publicación de Messi para honrar a su padre.

El pasado sábado por la madrugada, se conoció la peor noticia para Lionel Messi y su familia. Jorge, su padre, falleció en una clínica de Rosario luego de atravesar una dura enfermedad.

Durante el fin de semana se realizó un velorio íntimo para la familia y sus más cercanos. Este miércoles, escasos días posteriores a la triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi, Leo rompió el silencio en sus redes sociales con un sentido posteo en Instagram.

Entre las millones de interacciones apareció la de Cristiano Ronaldo. El portugués, eterno rival del lusitano en la carrera de Messi, se solidarizó con él en un comentario de dicha publicación. “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza“, expresó el delantero de manera sentida.

El mensaje de Cristiano para Messi

Leandro Paredes, Cuti Romero, Ferrán Torres, Barcelona y otros tantos se solidarizaron en los comentarios al igual que CR7. El mundo del fútbol empatiza con Leo en el peor momento de su vida.

El mensaje de Messi en redes sociales

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

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Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

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Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí… Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando. Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

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Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa.”

En síntesis