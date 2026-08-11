Arruabarrena llenó de elogios a uno de sus refuerzos en Boca: “Es un todoterreno”

Le tocó jugar en una posición poco recurrente, pero cumplió y se ganó la aprobación del DT en conferencia de prensa.

En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Boca Juniors se impuso por 3-1 este martes ante Recoleta FC en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores fueron los autores de los goles para el local.

Con esta buena ventaja, el Xeneize preparará la revancha con tiempo, teniendo en cuenta que el próximo sábado enfrentará a Platense por la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026. En conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena habló de las claves para la remontada.

“La expulsión (de Báez) nos ayudó a tener un poco más de control. En el segundo tiempo pedí paciencia. Por suerte en los primeros minutos nos pusimos en ventaja. Me hubiera gustado uno o dos goles más. Felicito a los jugadores”, compartió el entrenador.

Luego, se refirió a la inclusión de Sebastián Villa por Lautaro Blanco para el comienzo del complemento, dejando a Leandro Lozano en una posición poco ortodoxa. Sin embargo, el DT se mostró conforme con el uruguayo y destacó su tarea.

Leandro Lozano, uno de los refuerzos de Boca. (Foto: Getty)

“El cambio de esquema fue porque ellos ya tenían un hombre menos y nosotros teníamos que arriesgar, sabiendo que Lozano te permite eso. Es un todoterreno. Empezaba como un stopper, pero sabíamos que era un extremo a la hora de atacar”, señaló el Vasco.

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Cuándo es la vuelta entre Recoleta y Boca

Tras el 3-1 de Boca a Recoleta en Buenos Aires, la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el próximo martes 18 de agosto a las 19, hora argentina, en el Estadio Defensores del Chaco, en Paraguay. El Xeneize contará con 20 mil localidades para sus hinchas.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

Datos clave

Rodolfo Arruabarrena elogió a Leandro Lozano tras el triunfo de Boca por 3-1.

elogió a Leandro Lozano tras el triunfo de Boca por 3-1. Santiago Ascacíbar , Delgado y Flores marcaron los goles en el Estadio Ducó.

, Delgado y Flores marcaron los goles en el Estadio Ducó. La revancha será el 18 de agosto en el Estadio Defensores del Chaco.