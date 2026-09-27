Los hinchas de Boca criticaron a un titular pese a la clasificación en la Copa Argentina ante Racing: “Hay que venderlo”

El Xeneize lo dio vuelta en la última jugada ante la Academia en el Gigante de Arroyito y avanzó a las semifinales.

Este domingo por la tarde, Boca venció 3-2 a Racing y clasificó a la semifinal de la Copa Argentina 2026. En un partido con el golazo olímpico de Gastón Lodico y el de Adrián Martínez, luego Enner Valencia marcó un hat-trick para darlo vuelta. En ese sentido, los hinchas del Xeneize arremetieron contra Leandro Brey por su desempeño individual.

Cabe recordar que fue titular por la ausencia de Álvaro Montero, que viajó para representar a la Selección de Colombia durante los amistosos internacionales de esta fecha FIFA. Además, vale resaltar que le hicieron otra vez un gol olímpico, al igual que había ocurrido hacía un año también en el Gigante de Arroyito y en ese mismo arco, pero esa vez fue Ángel Di María.

¡GOLAZO OLÍMPICO DE LODICO!



Con este tanto de Lodico a los 19', #Racing le gana 1-0 a #Boca. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/N1CK0hMz4D — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

Lo cierto es que los hinchas de Boca criticaron a Leandro Brey. A raíz de ser responsable directo en el primer gol contra Racing por la Copa Argentina, un fanático utilizó su cuenta de X (ex Twitter) y escribió: “Hoy quedó demostrado que no puede atajar nunca más, que se vaya. Estábamos jugando bien y tranquilos“.

Otros de los comentarios más destacados de los simpatizantes en las principales redes sociales, fueron: “Se lo puede devolver a Los Andes?”, “rescíndanle el contrato por favor“, “está mal parado el 99,99% de las veces”, “¿Alguien sabe cómo llegó a ser arquero de primera?”, “hay que venderlo” y “le queda enorme el arco de Boca“.

Los comentarios de los hinchas de Boca

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