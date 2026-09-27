Los mejores memes de la remontada de Boca ante Racing por Copa Argentina

El Xeneize remontó dos goles y eliminó a la Academia con un triplete de Enner Valencia desde el banco.

En el Estadio Gigante de Arroyito, Boca Juniors derrotó por 3-2 a Racing este domingo en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. La Academia pegó primero y generó una ola de memes en las redes sociales y estos incrementaron cuando reaccionó el Xeneize.

Hinchas de todos los equipos participaron de la actualidad de este partido, sobre todo cuando Gastón Lodico abrió la cuenta con un gol olímpico a Leandro Brey. Antes del remate, un hincha le había aconsejado al volante pegarle cerrado. Y no se equivocó.

En el comienzo del complemento, Maravilla Martínez estiró la diferencia para Racing y parecía enterrar a Boca. Sin embargo, Arruabarrena movió el banco y le dio ingreso a Enner Valencia, el gran héroe de la tarde.

El ecuatoriano tuvo su mejor partido con la camiseta azul y oro al anotar los tres tantos que le dieron la clasificación a semifinales al club de la Ribera, que enfrentará a Banfield por un lugar en la final.

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