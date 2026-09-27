¿Juega Messi? Las alineaciones de Inter Miami y Columbus Crew por la MLS

Este domingo 27 de septiembre, en el ScottsMiracle-Gro Field, Inter Miami visitará a Columbus Crew en un duelo vibrante de la temporada 2026 de la MLS. El Kily González, flamante entrenador de las Garzas, irá con lo mejor disponible pero con algunas bajas por sus convocatorias a las selecciones.

Quienes sí estarán presentes, pese a que se encuentran en la nómina de la Selección, son Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Tanto el capitán como el volante serán titulares en Inter Miami esta noche y luego empezarán a perfilar su llegada a la Argentina para el partido ante Benín del próximo sábado, donde se dará la gran despedida del 10 de la Albiceleste.

Las alineaciones de Inter Miami y Columbus Crew

Inter Miami: Rocco Rios Novo; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Sergio Reguilón; Casemiro, Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Lionel Messi, Luis Suárez, Riquelme Fillipi.

Columbus Crew: Patrick Schulte; Mohamed Farsi, Eric Bailly, Sean Zawadzki, Malte Amundsen; Anass Zaroury, André Gomes, Taha Habroune, Brais Méndez; Santiago Rodríguez, Josef Martínez.

La previa de Columbus Crew – Inter Miami