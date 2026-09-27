La Academia ganaba 2-0 y perdió 3-2 en la última jugada del partido, que derivó en la clasificación del Xeneize a semifinales.

Este domingo por la tarde, Racing perdió 3-2 ante Boca y quedó eliminado de la Copa Argentina 2026. En un partido que empezó con el golazo olímpico de Gastón Lodico y el de Adrián Martínez, la Academia ganaba 2-0 hasta que luego Enner Valencia marcó un hat-trick para darlo vuelta y ganarlo en la última jugada. Y todos los cañones apuntaron a Juan Pablo Vojvoda.

Cabe recordar que está en la cuerda floja desde hace tiempo, a raíz de que los resultados no son los esperados. Además, es fuertemente criticado por los hinchas porque el equipo no responde dentro del campo de juego y solo acumula derrotas. Por el momento, Diego Milito no planea echarlo, aunque su salida podría estar más cerca que nunca.

Juan Pablo Vojvoda, entrenador de Racing. (Getty Images)

Lo cierto es que Vojvoda suspendió la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Asociación del Fútbol Argentino al término de cada compromiso disputado por la Copa Argentina. A pesar de que es obligatoria para ambos entrenadores de los equipos, el director técnico de Racing optó por no hablar y deberá asumir la respectiva multa.

En medio de este contexto adverso por los pésimos resultados que acumula en su ciclo, su futuro es una incertidumbre. Vale recordar que hace apenas dos semanas estuvo en la cornisa y se coqueteó con interrumpir el contrato, pero la victoria ante Sarmiento le había dado vida hasta enfrentar a Boca. Sin embargo, esta derrota podría ser el desencadenante.

Juan Pablo Vojvoda, entrenador de Racing. (Getty Images)

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Además de las críticas en general por diferentes cuestiones futbolísticas, en las principales redes sociales también fue apuntado por los cambios que realizó. A pesar de estar en ventaja por 2-0 contra Boca, el entrenador metió mano, el equipo se replegó demasiado y no pudo resistir los ataques del Xeneize, que lo dio vuelta en la última jugada.