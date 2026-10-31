Medio equipo nuevo: así formó Boca en el último Superclásico en La Bombonera

El Xeneize recibirá al Millonario con el objetivo de ganar para volver a estar en lo más alto de la Tabla Anual.

Se viene una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Boca recibirá a River el próximo domingo a partir de las 15 horas por la fecha 15 del Clausura. Los de Rodolfo Arruabarrena van por tres puntos importantes pensando en las tablas, especialmente luego de la victoria de Rosario Central ante Sarmiento que lo sacó de la cima de la Anual.

Si bien el Vasco todavía no definió el once inicial para enfrentar a River, todo indica que será el habitual titular. Contemplando esto, el Xeneize cambiará más de medio equipo en relación al que salió a jugar en La Bombonera el pasado 9 de noviembre de 2025 en el que se impuso por 2 a 0 con goles de Zeballos y Merentiel, cuando Úbeda todavía era el entrenador del primer equipo.

Así formó Boca en el último Superclásico en La Bombonera

Agustín Marchesín | Sufrió una grave lesión

| Sufrió una grave lesión Juan Barinaga | Se fue a Racing

| Se fue a Racing Lautaro Di Lollo | Sigue en Boca y sería titular

| Sigue en Boca y sería titular Ayrton Costa | Sigue en Boca e iría al banco

| Sigue en Boca e iría al banco Lautaro Blanco | Sigue en Boca y sería titular

| Sigue en Boca y sería titular Carlos Palacios | Sigue en Boca e iría al banco

| Sigue en Boca e iría al banco Leandro Paredes | Sigue en Boca y sería titular

| Sigue en Boca y sería titular Milton Delgado | Sigue en Boca y sería titular

| Sigue en Boca y sería titular Exequiel Zeballos | Se fue a Monza

| Se fue a Monza Milton Delgado | Sigue en Boca e iría al banco

| Sigue en Boca e iría al banco Miguel Merentiel | Sigue en Boca y sería titular

El once de Boca que jugó el último Superclásico en La Bombonera. (Foto: Getty).

La probable formación de Boca para el Superclásico

Álvaro Montero

Leandro Lozano

Lautaro Di Lollo

Facundo Herrera

Lautaro Blanco

Santiago Ascacibar

Lenadro Paredes

Milton Delgado

Alan Velasco

Leonel Flores

Miguel Merentiel

Facundo Herrera disputará su primer Superclásico. (Foto: Getty).

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Los debutantes en un Superclásico

Álvaro Montero – Llegó en el último mercado de pases y no hubo Superclásico desde que arribó –

– Llegó en el último mercado de pases y no hubo Superclásico desde que arribó – Leandro Lozano – Llegó en el último mercado de pases y no hubo Superclásico desde que arribó –

– Llegó en el último mercado de pases y no hubo Superclásico desde que arribó – Dylan Gorosito – En primera no jugó ninguno ni fue convocado, sí jugó cuatro veces ante River en Reserva –

– En primera no jugó ninguno ni fue convocado, sí jugó cuatro veces ante River en Reserva – Facundo Herrera – En primera no jugó ninguno ni fue convocado, sí jugó cinco veces ante River en Reserva –

– En primera no jugó ninguno ni fue convocado, sí jugó cinco veces ante River en Reserva – Marco Pellegrino – No sumó minutos. Fue suplente en los últimos dos partidos ante River: el triunfo 2-0 en La Bombonera de 2025 y en el 1-0 en el Monumental de 2026 –

– No sumó minutos. Fue suplente en los últimos dos partidos ante River: el triunfo 2-0 en La Bombonera de 2025 y en el 1-0 en el Monumental de 2026 – Williams Alarcón – No sumó minutos. Fue suplente en los últimos dos partidos ante River: el triunfo 2-0 en La Bombonera de 2025 y en el 1-0 en el Monumental de 2026 –

– No sumó minutos. Fue suplente en los últimos dos partidos ante River: el triunfo 2-0 en La Bombonera de 2025 y en el 1-0 en el Monumental de 2026 – Alan Velasco – No sumó minutos. Fue suplente en el triunfo 1-0 en el Monumental de 2026 y en la derrota 2-1 de 2025, también en Núñez –

– No sumó minutos. Fue suplente en el triunfo 1-0 en el Monumental de 2026 y en la derrota 2-1 de 2025, también en Núñez – Ángel Romero -No sumó minutos. Fue suplente en el triunfo 1-0 en el Monumental de 2026 –

-No sumó minutos. Fue suplente en el triunfo 1-0 en el Monumental de 2026 – Enner Valencia – Llegó en el último mercado de pases y no hubo Superclásico desde que arribó –

– Llegó en el último mercado de pases y no hubo Superclásico desde que arribó – Leonel Flores – En primera no jugó ninguno ni fue convocado, sí jugó tres veces ante River en Reserva y anotó dos goles –

DATOS CLAVE