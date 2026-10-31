Abbondanzieri, tajante antes del Superclásico: “Boca tiene mucho más para perder”

El Pato también analizó a los rendimientos de Álvaro Montero y de Santiago Beltrán, los arqueros que saldrán el próximo domingo a La Bombonera.

El Superclásico del fútbol argentino ya tomó por completo la agenda. A falta de un día para que Boca y River se vean las caras en La Bombonera, prácticamente es el único tema de conversación para los futboleros. Roberto Abbondanzieri, ex arquero del Xeneize, palpitó este partido tan especial, analizó el presente de ambos equipos y dio su punto de vista en relación a los porteros que saldrán a la cancha.

En diálogo con TyC Sports, el Pato, multicampeón con el Xeneize en su etapa de futbolista, afirmó: “Yo creo que si Boca gana el clásico es campeón. Boca tiene mucho más para perder. River hace algunas fechas atrás no estaba ni para clasificar entre los ocho”.

Además, agregó: “Que llegues mejor no quiere decir que vayas a tener un resultado positivo. El que tenga mejor día, haga mejor las cosas y no se equivoque lo va a sacar adelante. No tiene nada que ver que vengan bien o mal. Me han tocado situaciones en las que veníamos mal nosotros y pegábamos el batacazo”.

Roberto Abbondanzieri. (Foto: Imago).

Abbondanzieri no quiso comparar a Montero con Córdoba

Al Pato le preguntaron si veía similitudes entre Álvaro Montero y Óscar Córdoba y afirmó: “Para mí Montero no es Córdoba, más allá de que es colombiano. Óscar era mucho más rápido, más ágil; Montero es más alto. Tuvimos un arquero de los mejores del mundo, realmente no los comparo porque Óscar fue un maestro y un monstruo en el arco“.

El Pato analizó a los arqueros del Superclásico

En relación a Álvaro Montero, el Pato dijo: “A Montero lo veo muy afianzado. Me gustó mucho que lo banquen porque es difícil un arco como el de Boca. Y hoy la verdad que muchos de los puntos que tiene Boca se los debe a él”.

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Álvaro Montero, arquero de Boca. (Foto: Getty).

Por otro lado, llenó de elogios a Santiago Beltrán: “No es que quedó en una meseta, sino que arrancó muy bien y mantenerlo es muy difícil. Yo no estoy de acuerdo con esos rumores que leí de que se podría ir. Se tiene que quedar. Es un arquero con futuro de Selección Argentina. Es importante que alguien de divisiones inferiores se mantenga en un arco como el de River”.

DATOS CLAVE

Roberto Abbondanzieri analizó en TyC Sports el Superclásico entre Boca y River .

analizó en el Superclásico entre y . Roberto Abbondanzieri comparó las características de Álvaro Montero frente a las de Óscar Córdoba .

comparó las características de frente a las de . Roberto Abbondanzieri destacó a Santiago Beltrán como un arquero con futuro de Selección Argentina.