Nicolás Gaitán contó la verdad de su frustrada vuelta a Boca: “Dependía de la nueva dirigencia”

Durante muchos años supo ser la “figurita repetida” del mercado de pases. En cada receso, el nombre de Nicolás Gaitán aparecía en el radar de Boca como el refuerzo de jerarquía al caer. Sin embargo, el tiempo pasó, y el regreso del zurdo al club que lo vio nacer nunca se concretó. Hoy, a los 37 años y tras su último paso por Sarmiento de Junín, decidió contar la verdad detrás de esa vuelta frustrada que no se terminó concretando por falta de sincronización.

Lo primero que Gaitán se encargó de validar el sinfín de rumores que lo vincularon con el Xeneize. “Boca ya había ido (a buscarlo) dos o tres años cuando estaba en el Atlético de Madrid, cuando estaba en China también se había presentado para mi vuelta y no se había dado por temas económicos, porque yo tenía un dueño de mi pase“, explicó, en diálogo con Flashcore.

Sin embargo, hubo un punto de inflexión donde el deseo del jugador y la situación contractual se alinearon, pero el contexto institucional jugó en contra. Fue a finales de 2019, cuando terminaba su vínculo con Chicago Fire en la MLS. “Era con (Nicolás) Burdisso (NdR: Manager de Boca en aquel entonces) con el que yo estaba en unas charlas avanzadas, que se iba a terminar de concretar después de las elecciones, pero bueno, ganó Ameal, y no tuve, digamos, una llamada“, sentenció el ex Benfica.

Y sobre el desenlace de aquella historia ante la asunción de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, agregó: “Cuando terminan las elecciones, Nico (Burdisso) se comunica conmigo para avisarme de que él también iba a dar un paso al costado y que ya después dependía de la nueva dirigencia. Pero nunca tuve una llamada en ese mercado de diciembre“.

Nicolás Gaitán brilló en Benfica tras su paso por Boca (Getty Images).

La relación con Riquelme y la segunda chance que tampoco se concretó

Pese a aquella chance frustrada por los resultados electorales, Gaitán reconoció que Boca, ya con Román asentado en el club, volvió a tocar su puerta seis meses más tarde. Pero esta vez el contratiempo nació de parte del futbolista. “Hubo un llamado en junio (2020), pero yo ya tenía equipo“, reveló el volante, que en ese mercado arregló su desembarco en el Lille de Francia.

De todas formas, reconoció haberle dejado la puerta abierta a un nuevo interés de La Ribera, aunque el teléfono no volvió a sonar. “En el siguiente año, que yo esperaba la llamada, no llegó una oferta. Era lo que yo deseaba, lo que siempre quise“, admitió.

Consultado sobre su relación con Riquelme, quien lo apadrinó en sus inicios, Gaitán fue sincero y respetuoso. “Yo quería jugar en Boca en lo personal. Después entiendo las reglas del juego y no tengo nada en contra del presidente. Román, para mí, es el ídolo máximo del club. Me ayudó un montón cuando yo salí y empecé a jugar en Primera. No tengo nada en contra de él ni mucho menos“, sentenció.

En ese sentido, cerró: “Lo intenté y lo intenté (volver a Boca), pero llega un momento que vas cumpliendo años y decís que si voy, quiero sentirme bien. Y en un club como Boca no puedes estar al 80%, sino al 110, 120 y si no, se te puede hacer muy difícil”.

Seguir jugando o inclinarse por el retiro

Actualmente, Gaitán se encuentra libre tras su salida de Sarmiento de Junín a principios de 2025. Aunque se especuló con que colgó los botines, se encargó de desmentirlo. “Es muy difícil para un jugador de fútbol decir que ya no juegas más. Vi en algunos lugares que decían que me retiré, pero de mi boca no ha salido, nunca dije que me retiré. Entonces, si en enero llega ya una oferta y algo que me interese y me guste, claro que podría jugar directamente”, expresó.

Los números de Gaitán en Boca

Surgido de las inferiores del club, Gaitán debutó en 2008 y disputó un total de 79 partidos como azul y oro, anotando 13 goles y brindando 12 asistencias. Se consagró campeón del Torneo Apertura 2008, su único título con la camiseta Xeneize antes de ser vendido al Benfica por más de 8 millones de euros. Luego, su carrera se desarrolló en Atlético de Madrid, Chicago Fire, Yifang de China, Lille, Sporting Braga, Peñarol, Pacos Ferreira y Sarmiento de Junín.

