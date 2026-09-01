Operaron con éxito a Adam Bareiro: cuándo podría volver a jugar en Boca

El delantero paraguayo se sometió a una intervención por hernia discal y ya afrontará una exigente recuperación para regresar a las canchas.

Tras meses de incertidumbre, Adam Bareiro decidió junto al cuerpo médico de Boca pasar por el quirófano. Una hernia discal lo mantuvo afuera de las canchas en este segundo semestre y las terapias conservadoras no hicieron efecto en cuanto al manejo del dolor.

Este martes, el Xeneize anunció la cirugía del delantero paraguayo: “El jugador Bareiro Adam fue intervenido quirúrgicamente con éxito de una hernia discal lumbar. Te acompañamos y te esperamos pronto de vuelta, Adam”.

El primer semestre había finalizado abruptamente para el jugador por un doble desgarro. Desde entonces, sufrió una lesión similar a la que arruinó el último tramo de Edinson Cavani como futbolista de Boca.

Ahora, se espera que el jugador con pasado en River y Fortaleza encare una larga recuperación que lo mantendrá afuera de las canchas al menos por lo que resta del 2026. Por eso, Rodolfo Arruabarrena recién lo tendría a disposición para 2027, si es que evoluciona bien de su dolor lumbar.

Los números de Bareiro en Boca

Adam Bareiro desembarcó en Boca en febrero de 2026, generando una gran controversia como consecuencia de su pasado reciente en River. Bajo esa órbita, el delantero paraguayo logró ver acción en el marco de 14 partidos oficiales, cosechando 6 goles y 1 asistencia.

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Inclusive, Bareiro fue titular en el último Superclásico disputado entre ambos equipos, el cual tuvo lugar el pasado 19 de abril en el Estadio Monumental de Núñez. En aquella jornada, el ariete no pudo marcar, pero estuvo desde el pitazo inicial.

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