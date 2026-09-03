En conferencia de prensa, el DT llevó tranquilidad sobre la lesión que no le permitió al capitán terminar el partido.

En el Estadio Mario Alberto Kempes, Boca Juniors supo sufrir ante Vélez Sarsfield y conquistó la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Tras 90 minutos sin goles, el Xeneize se impuso por 4-3 en la definición por penales con dos atajadas de Álvaro Montero.

De esta manera, el club de la Ribera logró mantener vivo este frente y chocará en la siguiente instancia nada menos que ante Racing por un lugar en las semifinales. Así, Boca abrió una nueva seguidilla de partidos con alegría y ya piensa en lo que viene.

En conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena se refirió a la repentina salida de Leandro Paredes a pocos minutos de la definición por penales. El capitán de Boca pidió el cambio y se marchó por sus propios medios a pesar de que el partido atravesaba un momento definitorio.

“Tuvo un aviso. Es inteligente. Hizo señas y salió afuera, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue. Hubo algunas situaciones en las que tuvo que defender y se siente. Lleva muchísimos partidos”, explicó el Vasco sobre el campeón del mundo, que terminó de ver el partido con hielo en su isquiotibial.

Paredes salió con una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda a poco del final del encuentro entre #Boca y #Vélez, por un lugar en cuartos de final de la Copa Argentina. pic.twitter.com/TZNnIh5MQd — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

Cuándo es el próximo partido de Boca

Tras el duelo ante Vélez en Córdoba, el Xeneize viajará directamente a Mendoza para afrontar su próximo compromiso. Será el sábado a las 16.30 ante Gimnasia de aquella provincia en el marco de la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026.

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Así quedó el cuadro de cuartos de la Copa Argentina