Así quedó el cuadro de la Copa Argentina: cuándo se juegan los cuartos de final

Luego del compromiso entre Boca y Vélez en Córdoba, quedaron definidos los 8 equipos que siguen en competencia en el certamen federal.

Boca y Vélez cerraron la ronda de los octavos de final de la Copa Argentina con un partidazo en Córdoba, donde el Xeneize dejó en camino al Fortín y se metió entre los ocho mejores de la edición 2026 del certamen nacional.

Una ronda de 8avos que dejó en camino a equipos como River, Independiente, Instituto, Belgrano, el sorpresivo Midland y el propio equipo del Vasco Arruabarrena. Ahora, con el desarrollo de los cuartos de final por delante, los clasificados buscarán quedarse con el título.

Las fechas para dichos compromisos aún se desconocen, aunque una posibilidad concreta es que se disputen durante la fecha FIFA de septiembre, dado el apretado calendario que tendrá el fútbol argentino e internacional en las próximas semanas. De todas formas, AFA aún no se ha comunicado al respecto y no sería más que una mera posibilidad.

Lo que sí tiene fecha es la gran final del torneo, que está pautada para el miércoles 4 de noviembre, aún sin horario ni sede. Por ende, AFA deberá programar los cuartos de final y las semis entre fines de septiembre y mediados de octubre.

Los cruces confirmados de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026

Deportivo Riestra – Banfield

Racing – Boca

Independiente Rivadavia – Atlético Tucumán

Estudiantes (LP) – Platense

El cuadro completo de la Copa Argentina