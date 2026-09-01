La IA predijo cómo saldrá Boca vs. Vélez en la Copa Argentina y quiénes harán los goles

En Córdoba, el Xeneize y el Fortín buscan el último pasaje para los cuartos de final del certamen nacional.

Por los octavos de final de la Copa Argentina 2026, Boca Juniors y Vélez Sarsfield se verán las caras este miércoles en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Este cruce entre candidatos, el último por definirse en esta ronda, revelará al rival de Racing en la próxima instancia.

Mientras los hinchas de ambos equipos esperan por el desenlace de este partido, BOLAVIP le pidió a la Inteligencia Artificial de Gemini que realice una predicción en base a las estadísticas de los equipos, sus actualidades, enfrentamientos recientes y bajas en cada bando.

Así, Gemini consideró: “Analizando el volumen de juego y las ausencias, Vélez tiene una ligera ventaja estructural en el mediocampo. La ausencia de Milton Delgado le quita a Boca su principal ancla de recuperación, lo que facilitará las transiciones rápidas de Manuel Lanzini y Rodrigo Aliendro hacia los extremos de Vélez”.

Ante este panorama, la IA predijo que serán los de Guillermo Barros Schelotto los que se llevarán el boleto a la próxima ronda: “El partido se resolverá en los 90 minutos reglamentarios con una victoria de Vélez Sarsfield por 2 a 1”.

El último encuentro entre Boca y Vélez. (Foto: Getty)

La IA predijo los goles de Boca vs. Vélez

Boca abrirá el marcador a los 18 minutos mediante un remate cruzado de Miguel Merentiel tras una desatención en la salida de Thiago Silvero.

mediante un remate cruzado de tras una desatención en la salida de Thiago Silvero. Vélez empatará el encuentro a los 55 minutos con una aparición en el área de Manuel Lanzini .

con una aparición en el área de . El gol de la victoria llegará sobre el final, a los 82 minutos, a través de un contragolpe fulminante definido por Matías Pellegrini, aprovechando los espacios que dejará Boca al ir a buscar el partido.

Publicidad

Así está el cuadro de la Copa Argentina

Datos clave