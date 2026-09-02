Jugador por jugador: los puntajes de los futbolistas de Boca vs. Vélez por la Copa Argentina 2026

Las calificaciones de los futbolistas del Xeneize tras la clasificación en Córdoba.

Álvaro Montero (8): Partido de arquero de equipo grande. No recibió tiros al arco más allá del penal (si no hacía la falta, era gol de Vélez) y fue figura en la definición desde los doce pasos. Además, se mostró seguro en todas las salidas.

Leandro Lozano (6): Correctísimo partido para el uruguayo en su regreso tras la lesión, con mucha proyección por la banda derecha. Boca encontró buenas opciones en ataque con sus subidas.

Lautaro Di Lollo (6): Sólido partido para el marcador central, posiblemente por primera vez siendo el más experimentado de la zaga. Firme por arriba y buenas entregas en las salidas del equipo.

Facundo Herrera (6): Partido sobresaliente hasta el minuto 80, con buenas salidas y una enorme cantidad de duelos ganados por arriba y por abajo. La recta final pudo haber sido fatal: vio la amarilla por una infracción después de quedar pagando y la jugada del penal llegó a su espalda.

Lautaro Blanco (6): Buen partido del lateral izquierdo, firme en la parte defensiva y criterioso a la hora de pasar. Conectó bien con Villa en el primer tiempo, pero sucedió todo lo contrario en el segundo. Convirtió su penal en la definición.

Santiago Ascacibar (5): Impreciso en el primer tiempo, aún aportando el despliegue que lo caracteriza. Aún así, se lo vio con buen resto físico en los minutos finales cuando el resto de sus compañeros sufrieron.

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Leandro Paredes (8): El mejor jugador del partido, con sus típicos pases para encontrar a sus compañeros en lugares que solo ve él complicó a la defensa de Vélez. Salió con molestias en los minutos finales.

Tomás Belmonte (5): Correcto partido del mediocampista desde lo posicional, nuevamente con mucha llegada al arco rival. Si Boca fue a penales fue por su ineficacia a la hora de definir.

Alan Velasco (5.5): Discreto primer tiempo para el ex Independiente, que jugó incómodo recostado sobre la derecha, pero aún así participó de la mejor jugada de Boca. En el segundo tiempo levantó, se animó a encarar y hasta tuvo chances de marcar.

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Sebastián Villa (5): Correcto primer tiempo del colombiano, con buenas asociaciones con Blanco por izquierda. En el segundo tiempo, falló en todas las finalizaciones. Lo reemplazó Flores a los 30′ del segundo tiempo.

Miguel Merentiel (4): No fue una buena noche del uruguayo, que no se generó chances de gol y tampoco estuvo fino con la pelota. De yapa, bloqueó un tiro de Villa que tenía destino de arco.

Enner Valencia (3): No pudo aportar mucho después de su ingreso. Parece seguir una marcha por detrás de sus compañeros. Falló su remate en la definición desde los doce pasos.

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Leonel Flores (4): Entró a jugar por izquierda en lugar de Villa, con muchas ganas pero muy impreciso a la hora de resolver. Jugó apenas 15′. Convirtió su penal.

Carlos Palacios (-): Entró sobre el final. Se hizo cargo de un penal pesado y lo pateó mejor que todos.

Kevin Zenón (-): Entró sobre el final. Convirtió su penal en la definición.